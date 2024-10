Discapacidad visual es la que más reportan tlaxcaltecas, según el Inegi

La discapacidad visual es la más predominante entre la población tlaxcalteca y está relacionada con una deficiencia que afecta la agudeza de los colores o profundidad, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, por incapacidad de la vista las personas pueden presentar ceguera o baja visión y en la entidad 45.8 % de la población con discapacidad no puede ver.

La discapacidad visual es la que más aqueja a los tlaxcaltecas. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

Antes, explicó que la discapacidad se caracteriza por limitaciones para el desempeño de una actividad rutinaria considerada regular, las cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de deficiencias físicas, sensoriales, de secuela de enfermedades o por accidentes.

El Inegi indicó que clasifica las causas de discapacidad en cuatro grupos principales: al nacimiento, por enfermedad, accidente y por edad avanzada.

El Censo de Población y Vivienda 2020 reveló que las discapacidades de la población en Tlaxcala son la visual, le sigue los que no caminan; no oyen; no pueden bañarse, vestirse o comer por ellos mismos; los que no se concentran y no pueden hablar.

Las estadísticas oficiales indican que 203 mil 625 personas de Tlaxcala tienen algún tipo de discapacidad, algún problema o condición mental y limitaciones. Luego, refirió que la discapacidad afecta más a las mujeres tlaxcaltecas, que a los hombres.

El grupo de edad en donde se presenta el mayor número de población en esta situación es en 60 a 84 años; le sigue el de 30 a 59 años; 15 a 29; 85 años y más y los de 0 a 14 años.

LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD

En tanto, la Secretaría de Salud del Gobierno de México detalló que los tipos de discapacidad son:

Sensorial Visual: Es la deficiencia estructural o funcional del órgano de la visión y de sus funciones asociadas como agudeza visual, campo visual, visión de los colores o profundidad.

Sensorial Auditiva: Es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos, alteración de los mecanismos de transmisión, transducción, conducción e integración del estímulo sonoro, que a su vez pueden limitar la capacidad de comunicación.

Discapacidad Motriz: En la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura.

Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonada, como en la conducta adaptativa de la persona como el autocuidado, ir a la escuela o aprender habilidades sociales.

Mental o Psicosocial: Se puede derivar de una enfermedad mental, que tiene factores bioquímicos y genéticos, donde los síntomas se presentan por lo general en la adolescencia y no está relacionada con la discapacidad intelectual. Puede ser temporal o permanente y se convierte en una condición de vida. Afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad para relacionarse