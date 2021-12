Discrepan ante posible incremento del pasaje

La propuesta de un incremento a las tarifas del transporte público en Tlaxcala generó opiniones encontradas entre los usuarios. Hay quienes dijeron estar de acuerdo porque la gasolina registra aumentos, otros consideraron que no deberían aumentar el pasaje porque es un golpe a la economía familiar.

Policiaca Daños y 4 lesionados deja choque vehicular en Apetatitlán

Y es que concesionarios y transportistas solicitaron al gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Movilidad y Transporte, avalar para el 2022 un incremento en el pasaje. Hasta el momento la propuesta está en análisis con base en la situación sanitaria y económica.

Entérate: ➡️ Difícil, respetar cupo en transporte público: pasajeros

Los tlaxcaltecas criticaron la posibilidad de un incremento al pasaje, ya que los salarios son bajos y el servicio que brindan muchas unidades es deficiente.

“Los usuarios deberían analizar si el servicio es bueno para pedir un incremento, deberían ser conscientes de que el salario es bajo, si aumentan es una miseria y las tarifas de pasaje son el doble”, opinó Mariana N., en redes sociales.

Lee más: ➡️Seguridad a quien viaje en transporte público

Local En Tlaxcala, trabajan en ordenamiento de transporte: Jorge Caballero

Tomen en cuenta el aumento de la gasolina y no todos los choferes son malos. Mejor exijamos al gobierno que baje el combustible para que no haya aumentos”, dijo Adolfo N.





Por su parte, Omar N. criticó que una línea de transporte de la ruta Tlaxcala-Apizaco aumentó las tarifas sin autorización la semana pasada. “Esta línea maneja unas tarifas de miedo, son los más abusivos”, lamentó.

No dejes de leer: ➡️Ayudan al transporte las clases presenciales

Reconoció que hay momentos del día en que la capacidad de pasajeros se sobrepasa, pues la gente tiene que trasladarse a sus lugares de trabajo y otros usan el transporte púbico para asistir a celebraciones y reuniones familiares.

Expuso que han respetado el compartir las medidas preventivas ante Covid-19 que promueven las autoridades estatales, además de limpiar sus unidades de manera constante a pesar de que Tlaxcala tiene varias semanas en semáforo epidemiológico verde.

Entérate: ➡️Resurge polémica por voto de comunidades

“La gente sabe que es su responsabilidad cuidarse y si van a usar las combis colectivas, usar el cubrebocas, veo que sí lo lleva la mayoría. Hay quienes se molestan si les dices que se lo pongan”, comentó Facundo N., chofer de una ruta de transporte público.

Este Diario constató que en el transporte público la mayoría de pasajeros mantiene la medida de usar el cubrebocas, tal cual lo indicaron las autoridades para romper las cadenas de contagio. Del total de personas que usan el transporte colectivo, una es quien no lo porta.

Continúa leyendo: ➡️Piden transportistas “orden” y seguridad, al Gobierno del Estado

“No me lo pongo porque me molesta, no me pasa nada y es mi responsabilidad”, atajó una mujer quien usó la ruta Nativitas, Texoloc, Tlaxcala.

Concesionarios y transportistas solicitaron al gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Movilidad y Transporte, avalar para el 2022 un incremento en el pasaje.





CONTINÚA LEYENDO: ⬇️

Municipios Fortalecidos los servicios de Tequexquitla en 100 días, dice Araceli Martínez

Local Pasarán tlaxcaltecas Navidad en semáforo verde de Covid