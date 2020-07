Discuten el tema de discriminación

Cuatro especialistas a nivel nacional participaron en el seminario titulado “Derechos Humanos: ¿hacia dónde nos ha llevado la Reforma de 2011?” que efectuó la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) vía remota.

En la participación de Raúl Ramírez Baena, coordinador Región Baja California de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sentenció que uno de los párrafos de la Reforma Constitucional implementada en 2011 habla sobre la no discriminación, pero este es el tema que ha sido más golpeado porque México ha demostrado ser un país racista, homófobo, misógino, xenófobo y hasta aporofago.

El panelista agregó que no debe existir el acoso en las redes sociales pues no es agradable para un país que trata de evolucionar y el derecho a la no discriminación está latente, pero no es plenamente desarrollado por la población, sumado a que las autoridades no hacen suficiente para proteger este derecho.

Argumentó que hace falta mucho trabajo en este tema, conocer el papel que ha jugado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las declaraciones del presidente que generan debate, entre otros aspectos que vulneran ese derecho, por lo que agradeció el espacio que abrió la UATx para afinar, ajustar y avanzar en el derecho progresivo de la legislación mexicana en materia de Derechos Humanos y de las herramientas que deben hacerse cumplir.

En este seminario, el rector de la UATx, Luis González Placencia fungió como moderador de las intervenciones de los especialistas, quienes dieron su punto de vista respecto a la Reforma Constitucional implementada en 2011.

Los ponentes en esta actividad fueron Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz; Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda Especialista en la Protección y Defensa de Derechos Humanos; Mariclaire Acosta Urquidi, integrante del Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; además de Raúl Ramírez, coordinador Región Baja California de la CNDH.

En algunos momento coincidieron las ponencias de los panelistas, pero en otros hubo desacuerdos en los argumentos, lo que retroalimento el seminario que fue transmitido en el Facebook de la UATx.

Cada uno de los participantes brindó sus reflexiones en materia de Derechos Humanos sobre la Reforma de 2011 que tiene casi 20 años en vigor.

