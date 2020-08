Discuten en Papalotla por ubicación del Banco del Bienestar

Vecinos del barrio de Xilotzingo, municipio de Papalotla, discutieron una vez más con el alcalde Jesús Herrera Xicohténcatl, a quien exigieron reubicar la escuela primaria de la localidad para construir el Banco de Bienestar en un predio adquirido con recursos del pueblo.

En la mañana de este domingo llevaron a cabo una reunión en la que los ciudadanos de la comunidad no se pusieron de acuerdo en la presentación de sus peticiones, ya que por un lado apoyaron la obra federal y por otro lado la rechazaban al culpar al alcalde de no actuar en tiempo y forma.

Dentro de las contradicciones, uno de los ciudadanos señaló que no deben caer en el antiprogreso por lo que habrán de apoyar todo lo que beneficie al municpio.

Durante la discusión, que tardó más de 30 minutos, un sector poblacional informó que debieron llevar a cabo una encuesta para determinar si aprobaban o no el Banco de Bienestar, del que también buscan sea ejecutado en un terreno incautado, que tiene las medidas requeridas o en un espacio que adquiera el ayuntamiento.

En medio de diversidad de ideas, Herrera Xicohténcatl concluyó que está en la disposición de apoyar la obra federal, proyecto del que no ha sido informado y que no compete a su administración.

“Me sumo a las buenas causas, esto del Banco de Bienestar nadie se está negando, solo piden que no fraccione el predio, ahora no voy a contestar preguntas porque el proyecto no está en mis manos”, enfatizó.

