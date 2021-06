Disminuyó Covid donación de sangre

Ante el temor de contagiarse de Covid-19, los donadores voluntarios de sangre dejaron de acudir a los hospitales, lo que mermó la cantidad que se captaba antes de la emergencia sanitaria, informó la oficina de representación en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por ello, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, las autoridades organizan la primera semana de donación de sangre en el Hospital General del Zona 1, ubicado en La Loma Xicohténcatl, la cual se desarrollará hasta el próximo viernes 11 de junio en un horario de 07:00 a 14:00 horas.

Lo anterior, debido a que el Instituto cuenta con un banco de sangre en ese hospital en la capital del estado, el cual se encarga de obtener sangre (con sus componentes y células progenitoras hematopoyéticas), con los estándares nacionales e internacionales para ofrecer un producto de calidad que brinde una alternativa terapéutica a los pacientes que la requieran.

En este sentido, el IMSS garantiza seguridad para las y los donadores y el personal de salud, porque brinda el equipo necesario y los dispositivos que utilizan son nuevos y desechables.

Así, la oficina de representación exhortó a la población a que acudan a realizar esta acción altruista, que puede salvar vidas, de ahí que los interesados deberán gozar de buena salud, ser mayor de 18 años de edad y no tener más de 65, así como no haberse sometido a alguna cirugía en los últimos seis meses, ni realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses y tampoco haber tomado medicamentos en los últimos cinco días.

Aunado a lo anterior, el donante debe tener un peso superior a los 50 kilogramos, no sufrir de hipertensión, no presentar fiebre ni haber padecido alguna enfermedad como gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días, además de no tener factores de riesgo como el empleo de drogas intravenosas o prácticas sexuales de riesgo.

Si cumple con los requisitos, deberá presentarse para su recepción de 07:00 a 08:00 horas en el hospital antes mencionado, directamente en el Banco de Sangre, cuyo acceso está totalmente independiente de la entrada al área del hospital.

Además, obligatoriamente tendrá que contar con un ayuno relativo de cuatro a ocho horas, aunque se permite la ingesta de líquidos claros y se debe evitar comer grasa 24 horas antes de la donación.

La jornada se llevará a cabo siguiendo las medidas de seguridad establecidas: sana distancia, toma de temperatura y valoración clínica para detectar el inicio de algún padecimiento.

