Distractores aquejan a los estudiantes

“Preferiría estar en clases presenciales que estar cumpliendo la cuarentena, pues se extraña a los profesores, amigos compañeros, el ambiente en escolar y hay muchos distractores en casa”, expresó un alumno a unos días de haber retomado las clases virtuales.

Se trata de Eduardo N., quien al igual que miles de alumnos de diferentes niveles, regresó a tomar clases a distancia. Pero él lo hace para sacar adelante el tercer año en una secundaria privada, ubicada en Chiautempan.

Desde su punto de vista, esa modalidad de clases tiene sus pros y contras, ya que puede atender sus estudios de una forma flexible, es decir, sin ajustarse a horarios de entrada y salida, pero sí tiene que estar atento a las clases en línea programadas.

A la edad de 15 años, maneja muy bien las redes sociales y la tecnología, además de que las considera una herramienta indispensable para sus estudios, pues antes de tomar clases en línea, utilizaba el internet para sus investigaciones.

Lalo, como le dicen en su casa, permitió a El Sol de Tlaxcala observar la forma en que tomó cátedras en un día normal, las cuales estuvieron programadas en horarios diferidos.

Los profesores se “conectaron” con múltiples alumnos, entre ellos Eduardo, quien observó con atención las explicaciones del profesor en su respectiva materia, para luego hacer los ejercicios indicados.

-¿Se te dificulta el aprendizaje en esta modalidad?

Pues si abordamos temas ya vistos con anterioridad, no tanto, ya que se podría decir que los reafirmamos, pero si son temas nuevos en ocasiones resultan difusos y por lo mismo tengo que investigar más y eso me convierte en autodidacta, admitió.

-¿Te gusta esta forma de aprendizaje?

Un poco, la ventaja es que no tenemos que estar todo el día en la escuela con clases seguidas, por ejemplo, de lunes a viernes tomaba ocho clases y ahora solo recibo cuatro diarias.

Eso sí, admitió que la carga de tareas es mayor en comparación con la modalidad presencial, pues las indicaciones en la página oficial de la escuela son periódicas, más las que envía cada uno de sus profesores y el tiempo de entrega es más corto.

LO MÁS DIFÍCIL ES EL CONFINAMIENTO

Agregó que las cuestiones académicas son “sorteables”, pero lo que más extraña es el ambiente escolar, sus profesores, compañeros y amigos, “preferiría estar en la escuela que seguir encerrado”.

-Pero tienes más tiempo para ti y tu familia...

Pues sí, pero es estresante tener que soportar no convivir con mis amigos y seguir encerrado, concentrado solo en mis estudios, sin poder distraerme en otras cosas y aunque ayudo en casa, esta situación es difícil.

HISTÓRICO

Esta semana más de 300 mil alumnos regresaron a clases virtuales, ante la imposibilidad de hacerlo de manera presencial por la pandemia de Covid-19.

Me estresa más estar al pendiente de que no se me pasen las horas de las clases

Eduardo N. / Alumno de secundaria

