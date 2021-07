Divide opiniones probable regreso a las escuelas

En Tlaxcala no cesan los contagios de Covid-19, las cifras registraron un alza considerable y fue necesario que la entidad retrocediera al amarillo en el semáforo epidemiológico. Esta situación hizo reflexionar a los padres de familia sobre el probable regreso a las aulas en agosto. Algunos si quieren enviarlos, otros prefieren esperar.

Local Vigilará Lorena Cuéllar plan de regreso a las aulas

La determinación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el retorno a las escuelas a pesar de que “llueva, truene o relampaguee” ha divido las opiniones en los pobladores, unas a favor y otras en contra.

En el sondeo realizado por este Diario, los progenitores externaron un rotundo no a las clases en los colegios, aunque hay quienes han enfrentado más dificultades desde que fueron cerradas las escuelas, guarderías y estancias.

Una madre de familia compartió que debo llevarme a mi hija al trabajo, no tengo quien me apoye para cuidarla y no puedo dejarla en casa sola, estos meses han sido difíciles porque debo ir de un lado a otro y llevar artículos extra, como suéteres, productos de limpieza, vasos y juguetes, ya quiero que regrese a la escuela.

Por otro lado, una mujer externó que no hay escuela y tampoco guarderías, estoy a punto de perder mi empleo porque ando trayendo a mi hija, ya que acabe la pandemia para que abran los espacios de estancia.

Además, el señor Ismael Hernández comentó que mis hijos ya se quieren ir a la escuela y me lo han externado, no es lo mismo aprender desde casa, además como no contamos con computadora e internet es más difícil para ellos, especialmente para mi hijo que va a la secundaria, si los enviaré a la escuela en agosto.

En contraste, Armando Pérez, quien tiene tres hijos, indicó que no los mandará a clases. Cuando salimos por algún mandado y debo llevarlos, van con cubrebocas, pero casi siempre, alguno de ellos, pierde este artículo de protección, con sus amigos y compañeros de la escuela será peor, juegan, corren y están acostumbrados a la interacción física, eso es peligroso, aseveró.

No los enviaré a la escuela, mis niños están pequeños y no los voy a exponer a que se contagien de Covid-19, aún no entienden la magnitud del problema y no van a mantener las medidas de higiene, prefiero que sigan en casa, pero seguros, precisó Elena Hernández.

Finalmente, otro padre de familia indicó que sí pensaba enviar a sus niños a la escuela, pero con la variante Delta en Tlaxcala ha reconsiderado su posición.

En Tlaxcala los casos de contagio de Covid-19 han incrementado en últimos días

