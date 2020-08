Don Elías vende helados para sobrevivir a la pandemia

Para sobrevivir a la crisis económica provocada por la pandemia, Don Elías, comenzó un pequeño negocio ambulante, del que pretende vender lo suficiente para sostener a su familia.

Acompañado de su carrito de helados y una sombrilla desgastada por los rayos del sol, es un abuelito con mucha energía y fortaleza que desafía al virus, principal causante de muerte en los últimos meses en la población adulta.

Y es que no existe fecha importante para no salir todos los días a ganarse el pan, así que este día no fue la excepción. Don Elías es uno de los muchos adultos mayores que celebra trabajando el Día del Abuelo, este 28 de agosto.

De acuerdo con la última encuesta especial del Inegi, en nuestro país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas.

Sólo 41.4 % son económicamente activos, y 69.4 % presentan algún tipo de discapacidad.

Además, es la población más expuesta a la vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que los apoye en un momento de su vida donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias.

Desde 1982, la primera Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dedicado el mes de agosto al envejecimiento. En México, se determinó el día 28 para conmemorar el Día de los Abuelos y rendirles homenaje.

