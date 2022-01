Dulce, primera paciente en recibir tratamiento de hemodiálisis en Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar

En el marco de la puesta en marcha del Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y autoridades federales, Dulce López Contreras, de 27 años de edad, vecina en el municipio de Nativitas, fue la primera paciente con insuficiencia renal crónica en recibir su tratamiento de hemodiálisis en el nuevo espacio.

Fue diagnosticada con ese padecimiento hace aproximadamente siete meses tras acudir a una consulta médica por un fuerte cuadro de vomito, dolor intenso, hinchazón en todo el cuerpo y dificultad para respirar.

En un principio, dice, fue difícil asimilar la enfermedad, sumado a la compleja situación económica por la que atravesaba derivado de la pandemia del Covid-19, pero con el apoyo de su familia y los médicos del Hospital General de Tlaxcala poco a poco ha recuperado su salud.

Esto me afectó bastante psicológicamente, en mi trabajo, con mi pareja, no lo asimilaba, pero tengo tres hijos, de 11, de 7 y 4 años de edad, y por ellos quiero salir adelante; los doctores me dicen que tome el medicamento, que no deje mi tratamiento, que me cuide mucho para que pueda estar más tiempo aquí, atestiguó.

Ahora que fue canalizada a la Unidad de Hemodiálisis, Dulce se mostró contenta y señaló que más personas de bajos recursos ya no tendrán que preocuparse por tener que conseguir dinero para costear el tratamiento médico.

Por ello, agradeció la gestión de la mandataria estatal para fortalecer los servicios de salud y por pensar en los que menos tienen.

Está muy bien y se le agradece a la gobernadora porque quedó muy bonita la instalación y todas las cosas, el personal da buen trato y nos explica si tenemos dudas. Yo requiero de dos sesiones a la semana y en una clínica privada nos cobran mínimo mil 700 pesos cada una, los que están muy mal tienen que ir hasta tres veces

Tras su experiencia, hizo un llamado a la población tlaxcalteca para que acuda de manera periódica a consultas médicas para prevenir o detectar posibles padecimientos de forma temprana.

Yo les recomiendo que se cuiden mucho y cualquier cosa, que si sienten un dolor, vayan a checarse porque lo dejamos siempre al olvido hasta que algo nos pasa y la salud es lo principal, yo lo deje mucho tiempo y ya estaba muy mal, pero ya estoy recibiendo este tratamiento, aseveró.

La Secretaría de Salud (SESA) en Tlaxcala da prioridad a los pacientes que no cuentan con ningún tipo de seguridad social por lo que en el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar se atiende a aquellas personas que recibían sus tratamientos en los hospitales de la secretaría.

