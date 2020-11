Dulce Silva, una activista natural

Dulce Silva Hernández se describe a sí misma como una mujer luchadora, perseverante, empresaria, mamá y con un amor inmenso por esta tierra.

Integrante de la tercera generación de una familia de empresarios en Huamantla, su incursión en otras áreas productivas le ha permitido crear un vínculo entre el sector empresarial y el gobierno federal, para generar apoyos y fomentar inversiones que reactiven la economía del país.

Dulce Silva, empresaria tlaxcalteca, habló de su interés por trabajar a favor del desarrollo del estado /Mizpah Zamora

Además, experiencias de vida la han llevado, de manera natural, a desarrollar un activismo social en beneficio de diversos sectores vulnerables.

Entrevistada en las instalaciones de El Sol de Tlaxcala, Dulce Silva acepta compartir algunos aspectos de su vida y proyectos políticos a mediano plazo.

En cuanto a la política no es una improvisada, aclara de entrada. Si bien no me he desempeñado en un puesto formal, viví muy de cerca el tema de la campaña presidencial... siempre he estado activa en el tema”.“No tengo experiencia para lo malo. Para mí el tener puestos políticos no ha sido un modo de vida.

Al contrario, Dulce Silva considera que ser empresaria y ser la lucha su modo de vida la hace tener una visión diferente.

SU ASPIRACIÓN POLITICA

Ante la pregunta de si le gustaría ser candidata a la gubernatura de Tlaxcala, Silva Hernández precisa que esperará los tiempos legales del proceso interno de su partido, del que todo parece indicar el filtro será una encuesta, la cual analizan llevarla a cabo del 15 de noviembre al 15 de diciembre.

La empresaria opina que, sin embargo, es momento de que el estado de Tlaxcala sea representado por un perfil ciudadano.

Es momento de voltear a ver la mejor opción para hacer crecer y recuperar la fortaleza de Tlaxcala, que a través de la historia hemos perdido. Es momento de volver a ser grandes y enaltecer el nombre de nuestro Estado.

Además, consideró que la ciudadanía vive en hartazgo de los gobiernos pasados, lo que los lleva a buscar otros perfiles, pues al ser Tlaxcala un estado con altos porcentajes de población joven tienen otras expectativas de lo que quieren.

En cuanto a su visión del futuro, resaltó que el estado cuenta con vías de comunicación privilegiadas, un punto a favor para estimular la inversión empresarial, pues desde su punto de vista es factor medular para generar un antes y un después en la entidad.

Generar inversión es la única manera de reactivar la economía, sobre todo después de los efectos adversos que nos traerá la contingencia sanitaria,aseguró.

ASEGURA QUE FUE PRESA POLÍTICA

Tras bambalinas, Dulce Silva Hernández ha desarrollado mucho trabajo en materia política. Fue operadora de la campaña del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el estado de Puebla, proceso del que, dijo, aprendió mucho.

Narra que su filia política la llevó a ser perseguida y presa política en 2010 en el estado de Puebla, por la cercanía que sostenía ella y su marido, César Yañez, con Andrés Manuel López Obrador.

El conflicto inicial fue por la propiedad de un predio, en el que se ubica actualmente la rueda de observatorio, lo que inició una persecución por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle (+), hasta encarcelarla.

Narró que el fondo del asunto fue la cercanía que tenía con el hoy presidente. Ella era una de las principales operadoras de Morena en Puebla, gracias a que había participado activamente en el proceso de fundación del partido en 2014 en Tlaxcala. “Soy fundadora de Morena en Tlaxcala”, revela.

El tema es que veían que Morena estaba creciendo, y entonces fue un golpeteo en prensa justo a los siete meses de estar presa, como una forma de presión para que Morena declinara en lugares como Oaxaca y con eso aseguraban que salía de la cárcel, relata.

Durante los meses de confinamiento, detalla, sufrió violencia física, violación a sus derechos humanos y múltiples amenazas para fincarle una serie de delitos inexistentes.

El caso fue cerrado hace dos años y medio, aunque la cruda experiencia, asegura, es lo que la acercó al activismo social.

Dulce Silva purgó una pena carcelaria de siete meses, por delito de fraude del cual fue absuelta totalmente.

Yo creo mucho en Dios…y en definitivo esa fue una experiencia de vida, fue una lección. A mí me toca aprender de todas esas carencias, porque viví la injusticia en carne propia, la explotación laboral… y eso me marco para bien, concluye.

DULCE SILVA

Reconoce que esperará a conocer las reglas del proceso interno de Morena, cuyo filtro sería una encuesta

VISIÓN

La empresaria señaló que el estado cuenta con vías de comunicación privilegiadas, un punto a favor para estimular la inversión empresarial.

Generar inversión es la única manera de reactivar la economía, sobre todo después de los efectos adversos que nos traerá la contingencia sanitaria

DULCE SILVA / EMPRESARIA

