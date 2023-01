Durante 2022, atendió albergue a unos 5 mil migrantes

Cinco mil 250 indocumentados fueron atendidos durante el 2022 en el albergue La Sagrada Familia, de éstos, un 60% procedentes de Centroamérica y el 40% de Venezuela.

Elías Dávila Espinosa, responsable del albergue situado en Apizaco, precisó que de esta cifra, el 90% son hombres de 15 a 50 años de edad, mientras que el resto corresponde a niños y mujeres.

Dijo que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración, en el último lustro, los venezolanos desplazaron a los hondureños al abandonar sus países. Enfatizó que la pobreza, la violencia y las deudas, son las principales causas por las que se da el efecto migratorio internacional.

Ya que los migrantes de Venezuela tienen mayores facilidades de ingresar a los Estados Unidos de América (EE. UU.), expuso que cruzan la frontera mexicana a través de transporte terrestre, aéreo y en tren. Eso sí, aclaró que el viaje de los sudamericanos hasta el país de las barras y las estrellas, puede tardar horas, días, semanas o meses, según el transporte que utilicen.

Explicó que desde 2017, Venezuela es el país con más migración, toda vez que ya superan los ocho millones de migrantes, refugiados y desplazados a Colombia, Perú, Estados Unidos y Ecuador, principalmente.

Destacó que durante 12 años de atención en el albergue a la población migrante, ha sido mayoría del país hondureño.

“Los venezolanos vienen caminando el doble de kilómetros, con muchos más riesgos en la selva El Darién ubicada entre Colombia y Panamá y organizaciones criminales en Honduras y México”, enfatizó.

Afirmó que en los primeros días del año, el paso de indocumentados ha disminuido, situación que se refleja en el albergue con poca población.

No obstante, el religioso aprovechó para solicitar a la población su apoyo para donar víveres, harinas, frijoles, ropa, zapatos y cobijas en buen estado, pues “seguimos dotando de alimentos tres veces al día y alojamiento para 100 personas, cuando está lleno el albergue”.

Cuatro hijas que alimentar son la causa por la cual Lewis Javier Álvarez Clara, abandonó Venezuela hace cuatro meses. “En Venezuela viví años de buena economía, con un empleo digno y seguridad social, pero un Gobierno dictador y corrupto nos llevó al temor y a la pobreza, ahora, la escasez de alimentos y las deudas, me hicieron a tomar esta difícil decisión”, manifestó.

El 30 de septiembre de 2022, Lewis abandonó su tierra en Caracas, Venezuela, sin embargo, en su peregrinar estuvo al borde de la muerte pues las piernas se le empezaron a pudrir en la selva del Darién.

“Entre las señales azules en la selva, conocí a cubanos, africanos, haitianos y colombianos, tardé ocho días para salir del Darién”, comentó.

Rememoró que durante ese trayecto, salvó la vida de una mujer pues “pedía a gritos la muerte, estaba enferma y tenía miedo, la rescaté, luego, caminamos juntos y después de unas horas desapareció de mi vista, nunca la volví a ver”.

Expuso que entre los ríos que existen en la selva, perdió las calcetas que le cubrían hasta las rodillas, “solo me quedé con las botas de hule, pero me hicieron llagas al salir de la selva y me empezó a supurar pus”.

Relató que a través de Facebook conoció a un pastor de la Iglesia Cristiana en Honduras, de ahí que pidió apoyo económico de su padre para viajar hasta ese país, porque ya se le habían agotado los dólares que llevaba.

Entrevistado en la estación del tren de Apizaco, dijo que pernoctó más de 100 días, hasta que recuperó su salud. Contó que el 23 de diciembre prosiguió el viaje hacia los EE. UU., habiendo recorrido más de cuatro mil 300 kilómetros.

Este ocho de enero, el día que cumple 44 años, comunicó vía WhatsApp que se encontraba a bordo de la bestia de Acero en la estación Lecherías perteneciente al municipio de Tultitlán, Estado de México.

“Mi destino es Estados Unidos de América, primero Dios llegaré para trabajar y enviar dinero para mis hijas y para pagar las deudas que dejé”, puntualizó.

60 por ciento de migrantes que pidió asilo en La Sagrada Familia durante 2022, era procedente de Centroamérica y el 40 por ciento, de Venezuela.

