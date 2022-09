Edil de La Soledad, rememora terremoto de 2017

Román García López vivió hace cinco años, el 19-S, el movimiento telúrico en el piso número 31 de un rascacielos en construcción, en la zona residencial Santa Fe, de la Ciudad de México (CdMx); ahora, como presidente de comunidad de la Soledad del municipio de El Carmen Tequexquitla.

Me encomendé a Jesús, le recé en todo momento para que no se cayera la torre, a mi lado se veían muy cerquita los otros edificios, iban y venían, la policía no nos dejó bajar, estábamos llorando en el último piso, se sentía horrible, rememoró.

Relató que llevaba varias semanas trabajando en ese bullicioso lugar por las mañanas, donde estaban por concluir el revestimiento de ese nivel de una de las torres de unos 70 metros de altitud.

(La obra) estaba en el acabado, todos los albañiles, herreros y carpinteros nos quedamos atrapados. éramos como 100, el elevador dejó de funcionar y tuvimos que esperar más de media hora, abajo, había un simulacro y nos daba risa, pero de pronto ya estaba temblando, señaló.

Expuso que una semana después regresaron a reconstruir los muros porque sufrieron fracturas en el edificio, “por varios meses, hubo más obra, pero, ahora, en la reconstrucción de otros edificios de la Ciudad de México”.

Esta tarde de lunes, a las 13:05 horas, mientras daba pastura a sus becerros y borregos, sobrevino el movimiento telúrico, de 7.4 grados y con epicentro en Coalcomán, Michoacán; apenas y se sintió en la región semidesértica de Tequexquitla.

