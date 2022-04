Educación superior también sufre rezago, afirma rector de la UATx

“Sería absurdo decir que la apreciación del titular de la Secretaría Educación Pública del Estado (Sepe), Homero Meneses Hernández, es falsa pues comparte, como lo hacemos todos, la impresión de que habrá un rezago que debemos revertir de alguna manera”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Luis Armando González Placencia.

Lo anterior ante la declaración que el titular de la Sepe realizó de que es “terrible” el rezago educativo en la entidad, en todos los niveles educativos y que tardará varios años en poder corregirse.

En este sentido, asintió que todavía está por determinarse el efecto de la pandemia en la educación, ya que no es solo un tema local, sino que genera una preocupación en el mundo entero porque no fue nada sencillo trasladar la experiencia educativa de las aulas y contacto directo a las plataformas digitales, las cuales permitieron de cierta forma concluir semestres, pero no saben hasta qué punto se afectó la calidad.

Eso sí, sostuvo que de no haber intervenido con prontitud el impacto pudo haber sido mayor, pero definitivamente está de acuerdo de que aunque no fue la mejor opción que tuvieron, sí fue la única, de ahí que pasará tiempo para evaluar a los estudiantes, por lo que será hasta el momento en que estas generaciones que padecieron la contingencia salgan al ámbito laboral cuando se percaten de esto.

Explicó que durante 2020 y 2021 realizaron mediciones transversales, por lo que en este año será en junio cuando evalúen también a los universitarios, pues apenas en enero comenzaron a retornar a las aulas, esto para tener un comparativo, aunque en las anteriores ediciones detectaron que había una serie de dificultades en calidad de internet, equipos e infraestructura que trataron de paliar con los recursos que tuvieron.

Sin embargo, manifestó que esto significó a los estudiantes poder seguir las clases pero, además, detectaron el problema que hubo con la salud mental por el encierro, violencia doméstica, la situación económica y el deterioro que obligó a padres a cambiar de trabajo y a los jóvenes a tener que emplearse en alguna actividad productiva dejando el estudio.

Por otro lado, González Placencia refirió que algunos expertos consideran que serán décadas para poder revertir el rezago, pero deberán estar pendientes en los efectos que se presenten en el futuro, pues no todo es gris.

Soy optimista y a pesar de las dificultades hay otras cosas que generaron aprendizajes importantes, ahora los jóvenes ven en el internet los recursos informativos y no solo una forma de entretenimiento, enfatizó.

Finalmente, agregó que ahora los universitarios saben que en la web hay contenidos y pueden encontrar información que más adelante permita que ellos mismos encuentren compensaciones, lo que les implicó el deterioro educativo del que fueron víctimas.

