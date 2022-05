Eficiencia, resultado de voluntad política: Rubén Terán

A pesar de las diferencias que han registrado, señalamientos y confrontaciones en tribuna durante el segundo periodo ordinario de sesiones, el presidente de la Junta de coordinación y Concertación Política, Rubén Terán Águila, reconoció que la voluntad de sus homólogos resultó en eficiencia legislativa.

Local Pretenden crear una nueva Ley Orgánica

El coordinador de los congresistas señaló que al interior de la Junta de Coordinación se dirimen muchos temas y existe un importante debate, no obstante, aseguró que esto no fue impedimento para que cumplieran con la totalidad de su agenda, a pesar de que la mayoría de los dictámenes no han sido sometidos a aprobación del Pleno.

Destacó que sus determinaciones no han sufrido mayor revés, pues a pesar de que en algunos casos sus acuerdos han sido controvertidos ante autoridades jurisdiccionales, aseguró que son los menos los que han sido revertidos.

Entre éstos destaca la nulidad a las reformas realizadas a la Ley de Archivos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificaciones realizadas por la actual legislatura y que fueron rechazadas por el máximo tribunal al señalar acciones de inconstitucionalidad.

A esto se suman las observaciones realizadas por la titular del Poder Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, a las reformas avaladas por los legisladores a la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala, al no considerar recurso para la operación del Instituto de Ciencia y Tecnología, que a pesar de haber sido instituido desde 2011, este no opera actualmente.

Pese a estos tropiezos durante el segundo periodo ordinario de sesiones, el coordinador de los diputados destacó el trabajo realizado y la aprobación de diversas leyes en beneficio de los tlaxcaltecas, como las recién aprobadas para fortalecer el turismo y medioambiente.

Terán Águila sostuvo que, seguirán con el compromiso de involucrar al ciudadanía en la actividad parlamentaria, de ahí que, han implementado la práctica del Parlamento Abierto que pretenden regular con la emisión de una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Rubén Terán señaló que se han concentrado en subsanar omisiones legislativas cometidas por sus antecesores, es el caso de la reforma educativa

