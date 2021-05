Ejemplo, importante para los hijos: Jazmín Alcántar

“Para una madre soltera, asumir el rol de padre y madre a la vez, además de realizar sus actividades cotidianas es doblemente difícil, pero al final del día son ejemplo para la personita” que estás criando y el ejemplo arrastra, pues las decisiones que tomas influyen en su personalidad y cómo serán de grandes, afirmó Jazmín Alcántar Tinojo, de 33 años, vecina de la colonia La Joya y madre de una niña de siete años.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, contó que la parte más complicada de ser madre soltera es la crianza, pues toda la responsabilidad recae en ella y, a la par, debe encontrar un patrón para suplir el que no esté presente el padre, que es donde la figura del abuelo materno juega ese papel, a pesar de que en el caso de su hija sí ve a su progenitor.

Lamentó que el ritmo de vida actual y los horarios de trabajo no sean propicios para poder cubrir al 100 % la maternidad, aunque dijo no solo es para las madres solteras sino para todas, que deben trabajar casi todo el día y es complicado tratar de cubrir esa parte.

Yo trabajo de las 11:00 a las 18:00 horas, cuando llego en la tarde es cuando me ocupo de ponerme al tanto de los pendientes, porque mi mamá me apoya para cuidarla, pero veo qué es lo que hicieron en el día, si tiene tarea, si hay alguna queja y me encargo de cerrar el día con ella; la parte más importante, es fortalecer la comunicación y la confianza, enfatizó.

Agregó que es importante hacerles ver que aunque no estés por cuestiones laborales, sigues presente, por lo que el tiempo que pasa con ella es de calidad y no distrayéndose con otras cosas, pues eso es de lo más complicado, ofrecer tiempo de calidad, “en mi caso voy a trabajar, pero debo llevar una casa y al llegar del trabajo hay que atender a tu hija, pero también ver los quehaceres del hogar”.

“LA FIGURA PATERNA SÍ ES NECESARIA”, SEÑALA

Aunque una madre puede intentar cubrir la figura paterna, sí es necesaria, pues al final los hijos aprenden del ejemplo y si no se tiene una vida en pareja, para ella le será difícil, cuando sea grande, relacionarse de esa forma y generar cierto comportamiento cuando sean adultos en su relación.

Aceptó que desde luego existe una repercusión, porque aunque sea una súper mamá, no se puede cubrir el rol ni sustituir esa figura al 100 %, por lo que se debe buscar la manera de que pueda ser compensado con otro patrón de la familia, en este caso el abuelo o el tío materno, que son los más cercanos y puede ser un equilibrio.

Después de todo, tu hija ve cómo se comporta el ideal masculino y es lo que percibe, lo que ella como adulta tendría que esperar o buscar. Afortunadamente no ha sido complicado para mí porque tengo una muy buena relación con mis padres, mi hermano y ellos me han apoyado, ahondó.

De igual forma, reconoció que aunque no vive en pareja con el padre de su hija, él sí se hace cargo de la manutención de la niña y convive con ella, pero no es un padre de tiempo completo por la misma situación que viven.

“QUIERO UNA HIJA DE DECISIONES FIRMES”

Insistente en el tema de que el ejemplo arrastra, Alcántar Tinojo afirmó que le gustaría que su “pequeña” tuviera claros sus objetivos y que al crecer fuera una mujer de decisiones firmes, pues si no le funciona lo que la sociedad dicta como lo correcto o moralmente aceptable, que no lo haga, ya que siempre es importante proteger la dignidad como persona.

CRIAR A UN HIJO, EL PROYECTO MÁS IMPORTANTE

Mientras sembraba una buganvilia en el patio de su casa acompañada de su menor, enfatizó que criar a un hijo es el proyecto más fuerte que se puede tener y es para toda la vida, pues nunca se termina de ser madre.

En este sentido, también llamó a que como progenitoras no dejen que les afecte la estigmatización de la “mamá luchona”, porque al final del día cada quien vive su realidad de diferente manera, y si se dejan influenciar, si no tienen claro quiénes son, tendrán un autoestima bajo, por lo que es importante dejar de lado lo que las personas digan, pues si la otra persona no quiso estar no pasa nada, y aunque es un poco más complicado, siempre habrá algo para remediar las cosas.

Desafortunadamente no vivimos todas las mismas circunstancias, yo soy afortunada con mi familia y hay quien de verdad se las ve muy difíciles, pero cada quien hace lo mejor que puede

Jazmín Alcántar / madre soltera

