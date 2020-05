El 29 de mayo cierra en Tlaxcala convocatoria Pacmyc 2020: ITC

El Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), invitan a grupos, colectivos, mayordomías, cofradías, consejos de ancianos, creadores y especialistas a participar en los últimos días de la convocatoria del Programa de Acciones Multilingües y Comunitarias (Pacmyc) 2020.

Cultura Difunden la historia gráfica de Apizaco

Juan Antonio González Necoechea, Director General del ITC, explicó que la finalidad es impulsar la preservación y salvaguarda del patrimonio inmaterial del estado, a través de apoyos económicos por un monto máximo de 40 mil pesos para las intervenciones y hasta 100 mil pesos para proyectos, los cuales deberán ser propuestos por la sociedad y estar orientados a la promoción de la diversidad cultural a través de prácticas, expresiones y manifestaciones comunitarias.

Establecen en #Ixtenco 5 mil hectáreas de maíz de color



Lee la nota aquí➡ https://t.co/Vrnf8t7ePg#Campo #Municipios #Maiz pic.twitter.com/A3PUKx0WMa — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2020

González Necoechea dio a conocer que las propuestas de intervenciones o proyectos culturales se deberán enviar al departamento de Patrimonio Cultural del ITC, antes de las 15:00 horas del viernes 29 de mayo.

Cultura El cómic abre las puertas a la lectura

En cumplimiento a las medidas preventivas establecidas por autoridades estatales y federales ante la emergencia sanitaria por Covid-19, la recepción de las propuestas se realiza a través de correo electrónico, por lo que las personas interesadas deberán enviar su proyecto a la dirección: pacmyctlax@gmail.com o comunicarse al teléfono 246 115 35 00, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el link; http://www.culturatlaxcala.com.mx/convocatoriapacmyc2020_itc.pdf.

Cabe señalar que no podrán participar quienes hayan recibido antes apoyos del programa, no serán elegibles las intervenciones o proyectos presentados por instituciones federales, estatales, municipales o alcaldías ni personas que hayan formado parte de un grupo y tengan informes pendientes o insatisfactorios derivados de ediciones anteriores del Pacmyc. De lejitos y en cabinas, así será comer en restaurantes



Los detalles en ➡ https://t.co/T6jizJRTCf#NuevaNormalidad #COVID__19 #COVID19mx pic.twitter.com/BAAW4VQpKg — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2020

Continúa leyendo:

Cultura Honrará el ITC a adultos mayores

Cultura Mantienen tradición titiritera