El castigo a los corruptos es una promesa cumplida de la Cuarta Transformación: Joel Molina

El senador de Morena, Joel Molina Ramírez, sostuvo que el castigo a los corruptos es una promesa cumplida del proyecto de la Cuarta Transformación. Señaló que, “con plena autoridad moral y absoluto liderazgo político, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha evidenciado la incongruente actitud de aquellos que solamente critican a conveniencia los cambios que ahora se impulsan en México”.

Ante la convocatoria de un grupo de intelectuales de integrar un bloque opositor a Morena, de cara a las elecciones federales de 2021, el legislador federal opinó que el presidente López Obrador ha sido el mandatario más atacado por sus adversarios en los últimos 100 años, y a pesar de ello, su gobierno no ha optado por la censura, sino por la libertad de expresión.

“Es un hombre capaz de reconocer que legítimamente haya una oposición a su gobierno, pero al mismo tiempo, de demostrar que sus ataques son mezquinos porque él está demostrando con hechos que su compromiso con México sigue firme”, dijo.

En este sentido, se refirió a la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por la compra irregular de la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados y el caso Odebrecht; la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por desvío de recursos; y la reclusión de la ex titular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles, por La Estafa Maestra.

Estas son pruebas de que México avanza por la senda que el pueblo eligió el 1 de julio de 2018, y con mucha satisfacción podemos decir que la Cuarta Transformación avanza con paso firme. Creo que falta honestidad política en aquellos que hoy cuestionan lo que antes no cuestionaban, y que hoy critican lo que antes no quisieron o no pudieron cambiar,expuso.

Joel Molina estimó que convocar a un bloque opositor a Morena para que no logre mayoría en la Cámara de Diputados federal y deje de impulsar las reformas que consolidan la Cuarta Transformación es la manera como los conservadores entienden la democracia, “porque no corresponde a grupos, sino a los ciudadanos, decidir el destino de México”.

En 2021, los mexicanos volverán a elegir con libertad, porque el tiempo de los fraudes, y del gobierno autoritario y represor, quedó en el pasado. Será la mayoría la que determine si seguimos transitando hacia la transformación vida política e institucional del país, o regresamos a la desigualdad, la marginación y la deshonestidad de antes, apuntó.

