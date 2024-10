El combate a la pobreza alimentaria es de las principales preocupaciones de mi gobierno: Lorena Cuéllar

Familias tlaxcaltecas e instituciones educativas recibieron por parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros despensas y reequipamiento para comedores escolares, con la intención de contribuir al combate de la pobreza alimentaria.

Local Inaugura Fernanda Espinosa taller para mejorar monitoreo y evaluación de programas que imparte la Cepal

En el Domo Blanco del Centro Expositor, la mandataria estatal señaló que en lo que va de 2024 su gobierno ha distribuido más de 165 mil despensas de forma gratuita, para lo que han destinado una inversión de 95 millones de pesos.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Ante cientos de beneficiarios, la mandataria estatal señaló que su objetivo es garantizar que las familias no tengan que preocuparse por no tener acceso a alimentos y los llamó a no caer en engaños de gente mal intencionada, al referir que las despensas no tienen costo alguno.

Este programa para mí es muy importante porque es una ayuda, una despensa siempre es una gran ayuda pero que no les cueste absolutamente nada, somos pocos los estados que tienen esa oportunidad de darlo gratuitamente, resaltó.

La mandataria estatal señaló que en lo que va de 2024 su gobierno ha distribuido más de 165 mil despensas de forma gratuita. Diana Zempoalteca / El Sol de Tlaxcala

También hizo hincapié en que su administración han apoyado a 491 escuelas ya cuenten con comedores de comida caliente, al sostener que es más nutritivo.

Continúa leyendo:➡️ Reabre sus puertas el Comedor Universitario de la UATx

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Sistema Estatal de Desarrollo Integral para la Familia, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, se comprometió a seguir apoyando a quienes más lo necesitan, al referir que no sólo es atención alimentaria, sino una muestra del esfuerzo que como sociedad han tendido la mano a la niñez, personas mayores, con discapacidad o familias que por alguna situación se encuentran en emergencia.