El ITAT fortalece la actividad agrónoma

El Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala (ITAT), escuela de educación superior en cuyas aulas se preparan los futuros agrónomos, en diferentes ramas, cumple un mes sin actividades académicas ante las protestas de alumnos y padres de familia en contra del cuerpo directivo, encabezado por Miguel Ángel Couoh Novelo.

La institución, ubicada en el kilómetro 7.5 de la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, en la comunidad de San Diego Xocoyucan, Ixtacuixtla, cobra relevancia al ser creada en el año de 1938 como Escuela Nacional de Agricultura, aunque al paso de los años ha vivido varias transiciones.

Al interior del Instituto, ubicado en Xocoyucan, Ixtacuixtla, cuentan con una báscula para el ganado, pero se encuentra inservible y oxidada. Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

A 30 días de conflicto, las negociaciones entre los estudiantes inconformes y autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se mantienen entrampadas, lo que ha provocado que las 44 hectáreas de extensión con las que cuenta el ITAT, seis destinadas a la infraestructura académica y el resto para campo y experimentación, se mantengan sin la presencia de los alrededor de 980 alumnos.

Ese panorama resulta alarmante para la plantilla docente al no ser retomadas las clases en sus cuatro carreras y poner en riesgo el ciclo escolar 2023-2024 si es que no se da fin a este conflicto lo más pronto posible.

No obstante, estudiantes, padres de familia y docentes confían en que las autoridades de la SEP darán pronta solución al conflicto, una vez que se practique la auditoría a la gestión de su directivo y se compruebe que los selañamientos en su contra son verídicos.

DESDE 1926 EXHACIENDA ALBERGÓ DISTINTAS ESCUELAS

Las actuales instalaciones del ITAT iniciaron su historia educativa hace casi 100 años, pues el 15 de junio de 1926 el predio fue exhacienda y perteneció a Juan Matienzo, quien cedió el terreno al gobierno de Tlaxcala.

Desde entonces, diversas escuelas han ocupado las instalaciones en ese inmueble de más de 100 años de construcción en San Diego Xocoyucan.

En principio fue la Escuela Normal Rural de Xocoyucan, creada en 1926 bajo el fundamento de que el conocimiento sobre las asignaturas tenía que ocurrir en el mismo terreno en que trabajaba el alumnado.

Las instalaciones contaban con edificio estilo colonial, salones, tres dormitorios, un comedor y cocina, así como talleres de carpintería y herrería. La enseñanza que impartían era de pequeñas industrias, un departamento de agricultura que contaba con 10 hectáreas de tierra de riego, colmenas, gallinero y conejeras.

Los estudiantes también se encargan de mantener los diversos cultivos. Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

En 1938 inició funciones la Escuela Nacional de Agricultura, que surgió como una necesidad de los productores de las áreas rurales y fue la primera institución educativa en profesionalizar la práctica de la agricultura en el estado.

Incluso, en un breve periodo las instalaciones también se convirtieron en cárcel del estado, hecho que ocurrió durante la construcción de la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, además de que las personas privadas de su libertad eran las encargadas de los trabajos de la vía de comunicación.

Posteriormente, ahí habilitaron la Escuela Normal Lázaro Cárdenas del Río, la cual comenzó a operar en 1961 debido a una transformación del modelo educativo, pero fue cerrada en agosto de 1969.

Para principios de los 70's fue convertida en Escuela Secundaria Técnica, para cubrir las necesidades agrícolas y pecuarias, pero fue cerrada por el gobierno estatal en 1982 por una huelga estudiantil originada por falta de recursos que se negaron a brindar las autoridades de ese momento.

El 26 de agosto del mismo año fue creado el Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA), número 29, dependiente de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, institución que a su arribó a Tlaxcala comenzó a funcionar con carreras para formar ingenieros agrónomos en suelos, zootecnia, desarrollo rural y agroindustrias. En el examen de admisión participaron 500 aspirantes de procedentes de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y la Ciudad de México.

El ITA fue un referente nacional para la formación de ingenieros agrónomos, surgió después de la creación de la Universidad de Chapingo. Ofertó la carrera de Ingeniería en Agronomía con las Especialidades de Suelos, Zootecnia e Industrias Rurales.

El 16 de noviembre de 2005, derivado de una reestructuración administrativa de la Secretaría de Educación Pública, fue creado el ITAT con la oferta académica de cuatro ingenierías enfocadas en el desarrollo agropecuario, empresarial y tecnológico de la región.

ITAT RECIBE A ALUMNOS LOCALES Y FORÁNEOS

La institución registra alrededor del 50 % de estudiantes locales, pero también de municipios de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Guerreros, Morelos y Puebla.

Anteriormente la institución brindaba dos carreras: Ingeniería en Agronomía e Ingeniería en Alimentos -actualmente Ingeniería en Industrias Alimentarias-, posteriormente abrieron la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la más reciente fue la Ingeniería de Gestión Empresarial, pero el 70 % de los casi mil alumnos estudian en las áreas de agronomía e industrias alimentarias.

Al concluir sus estudios, los profesionistas tienen la oportunidad de laborar con productores de la zona, pero también en empresas nacionales e internacionales.

La institución se caracteriza por áreas destinadas a plantas, árboles, invernaderos y área porcina, ovina y bovina, las cuales permiten a los estudiantes llevar a la práctica los conocimientos que adquieren en las aulas.

De acuerdo con docentes del ITAT, el impacto de la institución es local, nacional e internacional, pues los estudiantes brindan capacitaciones a productores de la cuenca lechera de Natívitas, pero también tienen la oportunidad de conseguir empleo en estados del país y el extranjero, como Estados Unidos y Canadá.

Respecto a las áreas de oportunidad, derivado de la educación de calidad que reciben los jóvenes, los productores realizan convenios con el ITAT para residencias y prácticas profesionales, las cuales incrementan las posibilidades de conseguir empleo. Según los registros, cuentan con egresados que trabajan en áreas productivas avícolas y porcícolas de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo y Puebla.

FORMACIÓN PROFESIONAL

En el ITAT, los estudiantes cuentan con evaluaciones constantes y durante el periodo de prácticas profesionales les asignan un asesor interno y externo, lo que brinda la oportunidad de tener mayores conocimientos.

Además, derivado de un programa anual proveniente de Estados Unidos, alrededor del 10 % estudiantes tiene la oportunidad de participar y ampliar sus conocimientos al trabajar en Estados Unidos y Canadá.

Al egresar obtienen el título profesional como Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Industrias Alimentarias, Ingeniero en Gestión Empresarial o Ingeniero en Tecnologías de la Información, así como la cédula profesional y conocimientos en inglés, debido a los cursos adicionales que toman en los semestres.

Los estudiantes también tienen la oportunidad de continuar su formación profesional e ingresar a una maestría o doctorado en universidades estatales y nacionales.

UN MES DE CONFLICTO

El pasado seis de octubre surgieron los movimientos de estudiantes y docentes para exigir la destitución del cuerpo directivo del ITAT, hecho que derivó en un plantón en las instalaciones desde el día 10 del pasado mes y se mantiene en la actualidad.

Ante el paro de actividades académicas, son 80 docentes de las cuatro ingenierías que no han podido trabajar, pues no pueden impartir clases porque permanecen fuera de las instalaciones, donde no cuentan con material ni recursos, pero deben acudir de lunes a viernes para cumplir con su horario laboral, lo cual registran cada día en una bitácora.

Un docente, quien pidió omitir su nombre, reveló que les sugirieron en un comunicado retomar las clases en línea, pero los estudiantes rechazaron la opción al argumentar que pagaron por la modalidad escolarizada. Respecto a los estudiantes, no han tomado clases en el último mes, pero son conscientes de que con cursos intensivos pueden salvar el semestre que concluirá en dos meses.

Debido al paro de actividades, los alumnos se encargan de alimentar, limpiar y suministrar alimentos a los animales, pero también de mantener las áreas de producción de árboles y plantas.

En un recorrido por las instalaciones, el ITAT tenía carencias desde administraciones anteriores, pero con la llegada de Miguel Ángel Couoh Novelo, quien asumió el cargo de director hace dos años, las deficiencias aumentaron y fueron mostradas a este Diario por los alumnos.

Los integrantes del movimiento estudiantil compartieron las problemáticas que aquejan a la institución en las áreas agrícolas y huertos, principalmente, que van desde láminas rotas, fugas de agua, tuberías dañadas, carencia de medicamento para los animales, falta de herramienta y maquinaria inservible, por mencionar algunas, las cuales fueron solicitadas a las autoridades educativas, pero no recibieron respuesta favorable.

Incluso, mostraron algunos ejemplares del ganado, como cerdos y borregos, que tienen enfermedades respiratorias y en la piel, las cuales no han sido atendidas por la falta de insumos médicos. Algunos árboles también tienen plagas.

Finalmente, ambos grupos externaron que tienen la misma solicitud: que el nuevo director cuente con el perfil en agronomía, pues requieren a una persona con conocimientos y capacidades para atender las necesidades y sectores de la institución.

Vacas, cerdos y borregos son los animales que atienden los alumnos del ITAT; así como plantíos de chile, jitomate y árboles frutales.

Las ingenierías duran nueve semestres, ocho presenciales y uno de residencia profesional.

1 mes cumple el ITAT sin actividades académicas ante protestas de alumnos y padres de familia en contra del cuerpo directivo.