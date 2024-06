El PRD sigue vivo en Tlaxcala, asegura representante estatal del partido ante el ITE

Ante la pérdida del registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el representante estatal ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Sergio Juárez Fragoso, manifestó que este instituto político sigue vivo y destacó que en el ámbito local continuará con su trabajo para reforzar sus bases.

Local

Además, refirió que al momento no existe una línea a seguir por parte de la aún dirigencia nacional, no obstante, lo que de inmediato tendrá es una afectación mínima en el financiamiento, pues en algunas ocasiones han solicitado el apoyo de la dirigencia nacional.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En entrevista, aceptó que actualmente el partido dependerá exclusivamente del financiamiento público estatal, de ahí que al momento está a la espera de la notificación sobre la pérdida del registro, para lo cual deberán hacer erogaciones para el pago de salarios e impuestos y situaciones específicas que se requieran, pero no puede haber otro tipo de gasto.

Local Tlaxcala, una de las 13 entidades donde el PRD no desaparecerá

Señaló que al momento son 13 las entidades donde el PRD conservó el registro local, de ahí que en Tlaxcala, al carecer de un rumbo de lo que pasará con el partido, se habla de la búsqueda del registro de un nuevo partido, pero hasta ahora no hay definición concreta y en las próximas semanas se empezará a orientar el rumbo de lo que ocurrirá para dar la cara a los ciudadanos y no descartó la opción de reorganizarse.

Reconoció que los números no fallan y la votación no les alcanzó para mantener el registro a nivel nacional, de ahí que deberán afrontar las consecuencias que serán muchas, por lo que al momento están en la fase de crítica y autocrítica sobre qué fue lo que pasó, aunque no pueden negar que -al conjunto de partidos opositores al nuevo régimen- los afectó la política de Estado para implementar programas sociales con fines clientelares, entre otros factores.

Los detalles: ➡️ Conforman los cuerpos edilicios de comunas de Tlaxcala para el periodo 2024-2027

Aunado a lo anterior, aceptó que la pérdida del registro es el pago de los errores que tuvieron los partidos de oposición y, en particular, el PRD, de ahí que los resultados están y deberán afrontarlos de frente.

En el actual proceso electoral, el PRD únicamente ganó los ayuntamientos de Santa Apolonia Teacalco y Ayometla, así como una diputación plurinominal.