El tema de corrupción es demagogia falsa: Omar Milton López

Falsa demagogia del gobierno de la República es el combate a la corrupción, pues 14 secretarías federales no han podido comprobar el gasto de ocho mil 185 millones de pesos de erario, sostuvo el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Omar Milton López Avendaño.

De acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las dependencias federales no pudieron aclarar el gasto que ejercieron durante 2019, pero las que presentan mayores cantidades por resarcir son las secretarías de Bienestar, Cultura y Salud.

Las Secretaría del Bienestar deben resarcir tres mil 417 millones de pesos; la de Cultura, mil 707 millones de pesos, en tanto que las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes, deben comprobar el ejercicio de mil 347, y mil 59 millones de pesos respectivamente.

El diputado panista puntualizó que el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, prometió en sus discursosque no toleraría actos de corrupción, pero en los hechos, lo está admitiendo.

“Los resultados de esta administración no son positivos, por donde se vean, la construcción de un aeropuerto internacional nos está costando el triple de lo que se dijo, el programa de salud fue desmantelado, gestionan vacunas Covid, pero no tenemos contra la polio, el papiloma humano, etcétera”, soltó.

Después del ofrecimiento de su rueda de prensa para explicar la ejecución del Fondo de Obras y Acciones para los Municipios, agregó que la ASF ha sido obstruida para investigar a fondo los desvíos de recursos públicos, lo cual, Avendaño ha denunciado desde Tribuna.

Dijo que los programas creados, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, no sirven, salvo para el reparto del erario a quienes no trabajan ni estudian, “además no tiene ni pies, ni cabeza y a estas alturas son observados”.

