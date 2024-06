El trabajo digno permitirá alcanzar línea de bienestar, sostiene José Noé Altamirano

Con la dignificación del trabajo plasmado en la firma del convenio signado entre la administración estatal y 41 empresas, el gobierno de Tlaxcala pretende que más de 21 mil trabajadores alcancen la línea de bienestar, es decir, contar con el poder adquisitivo y comprar más allá de una canasta alimentaria y no alimentaria, destacó el titular de la Secretaría del Trabajo y Competitividad del estado, José Noé Altamirano Islas.

En entrevista, explicó que para lograr el trabajo digno existen cuatro vertientes que deben cumplir las empresas para poder ser certificadas, tales como que el salario ofertado tenga dos veces el valor monetario de la línea de pobreza por ingreso; el segundo criterio tiene que ver con que sea un empleo formal y otorguen las prestaciones laborales establecidas en la ley del trabajo, de tal manera que este empleo formal les permita acceder a seguridad social.

Aunado a lo anterior, agregó que el tercer punto es el desarrollo integral del trabajador, que se da a través de la capacitación no solamente técnica, sino funcional, conductual y sobre todo, un tema de escolarización para que dentro de las empresas puedan promoverse a otros puestos y, en el cuarto punto, se encuentra la movilidad social, es decir, que las empresas ayuden a estos cambios socioeconómicos de las y los trabajadores, además de contar con procesos seguros.

Además, detalló que otro elemento tiene que ver con la igualdad sustantiva, que es que en su labor no su condición social, raza, género, religión o cualquier otra situación y, por supuesto, la parte de género, no sea una limitante, sino que haya la misma oportunidad para las y los trabajadores de manera genérica, lo que a su vez hace que no haya una discriminación, evite o erradique la violencia en los centros de trabajo.

Por otro lado, resaltó que la dignificación también busca erradicar completamente el trabajo infantil, en donde precisamente no se permita esta actividad y proteger los derechos de los infantes, pues lo primordial es su bienestar, desarrollo como niños, niñas y que tengan esta oportunidad de la educación que es un tema crucial y, por supuesto, salvaguardar su salud.

De igual forma, indicó que el último elemento de este distintivo tiene que ver con la protección del adolescente en edad permitida de trabajo, es decir, que conforme a los marcos normativos que se tienen en el país, si se permite el trabajo adolescente, este debe cumplir precisamente con la normatividad.

Puntualizó que esta firma del acuerdo para el impulso del trabajo digno de las y los trabajadores del estado es el primero, pues no existen antecedente en el país de que hayan hecho algo como esto, de ahí que la entidad será punta de lanza en el impulso al trabajo digno, con la colaboración y el reconocimiento de los sectores productivos de la importancia que tienen las y los trabajadores en sus centros de trabajo.

TRABAJADORES BENEFICIADOS

En su momento, Altamirano Islas consideró que en primera instancia ese beneficio tendrá que reflejarse en los bolsillos de los más de 21 mil 700 trabajadores, porque al menos buscan garantizar la cobertura de la canasta alimentaria, no alimentaria y, segundo, porque las condiciones generales de trabajo están dadas para que exista un desarrollo del este trabajador en todas sus dimensiones y connotaciones.

Por lo anterior, reconoció que esos trabajadores alcanzarán esa línea de bienestar, pues pasarán de ganar siete mil 600 o siete mil 800 a ocho mil 923 pesos, que es dos veces el valor monetario de la línea de pobreza por ingreso.

Detalló que, al cierre del primer trimestre del 2024, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria en Tlaxcala se redujo 4.9 %, en comparación con el mismo periodo de 2023, además de que, al cierre del primer trimestre del 2024, el porcentaje de la población en pobreza laboral se redujo en 2.9 % con respecto al primer trimestre de 2023.

STYC PROMUEVE EMPLEO DIGNO Y FORMAL

Por otro lado, indicó que la Secretaría a su cargo ha sido importante, sobre todo, en poder promover e impulsar el empleo formal y seguro, pues pasó de 200 inspecciones a dos mil 972 en 2023 y, para este año, realizarán poco más de seis mil 400, lo que permite, por un lado, no solamente vigilar el cumplimiento del marco normativo, que es importante que cumplan los centros de trabajo, sino también el que permite garantizar los derechos laborales, tanto individuales como colectivos de las y los trabajadores.

Señaló que con este acuerdo signado por las empresas y el Gobierno del Estado, la administración se comprometió a capacitar a los centros de trabajo para que sepan que lo más importante son sus trabajadores, además de informarles qué impacto y beneficios tienen para ellos impulsar el trabajo digno, como es la reducción de la rotación laboral, mayor lealtad y productividad en los centros de trabajo, lo cual también se refleja en su clima organizacional de las propias empresas.

Además, manifestó que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, acompaña a las empresas, por ejemplo, con asesoramiento en los procesos industriales, sobre todo que sean seguros, así como en los procesos de capacitación especializada dentro de los centros trabajo y, además, desarrollar las competencias técnicas de los trabajadores, precisamente para que sean ad hoc a los requerimientos de las empresas.

LA TEMPORALIDAD

Finalmente, mencionó que les han dado un año para que, a partir de la firma de este acuerdo, las empresas puedan ya cumplir con los criterios establecidos y hacerse acreedores a obtener el distintivo “Empresa que impulsa el trabajo digno”, de ahí que en este año verificarán que las empresas cumplan con los puntos antes mencionados, para lo cual realizarán diversas verificaciones, para que cuando estén listas puedan demostrarlo.

En Tlaxcala en abril tuvimos la cifra más alta históricamente hablando del mayor registro de puestos de trabajo, y así que en mayo tuvimos 118 mil 131 empleos formales en el IMSS y que esto representa un aumento del 3.3 % respecto al mismo mes del año anterior.