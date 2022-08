Elecciones, lo que hace mejor el ITE | Conmemora 28 aniversario

La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, aseguró que “si algo hacemos bien en Tlaxcala, son elecciones”, al conmemorar el 28 aniversario de haberse instituido el órgano electoral en la entidad.

Ante autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de las fuerzas políticas nacionales y locales en Tlaxcala, Piedras Martínez sostuvo que el ITE se ha constituido como una institución sólida, fuerte, que goza de credibilidad y la confianza de la ciudadanía.

En el Salón Tlaxcala del Recinto Ferial de la capital, afirmó que las características del órgano electoral han dado como resultado que la ciudadanía exprese su voluntad a través del voto, por lo que en el último proceso electoral la entidad fue colocada en el primer lugar de participación a nivel nacional.

En su oportunidad, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, destacó que en Tlaxcala se cuenta con instituciones comprometidas que han generado una cultura de participación de la ciudadanía.

En estos 28 años, manifestó, la democracia ha sido construida por todos los actores que han integrado el órgano administrativo, sin embargo, externó que como autoridades no pueden olvidarse que en Tlaxcala la democracia la constituyen los ciudadanos. Añadió que la democracia en Tlaxcala sin la participación de la ciudadanía no tendría la fortaleza que hoy en día tiene, enfatizó que no debe perderse de vista que quienes cuidan la decisión y la voluntad del pueblo de Tlaxcala son los mismos ciudadanos para que exista una equidad en los resultados.

González Hernández comentó que el sistema político que tenemos en Tlaxcala permite estrechar esa cercanía de los ciudadanos y ese trabajo que se requiere realizar con los entes electorales.

Durante su mensaje reconoció que, si bien se ha construido un andamiaje para fortalecer el sistema electoral, es necesario reforzarlo debido a que la democracia es dinámica y no estática, por lo que llamó a los congresistas a abrir la participación de diferentes actores para integrar la reforma electoral que ya se fragua en el Congreso local.

NECESARIO RECONOCER ESFUERZO DE INSTITUCIONES

Piedras Martínez convocó a reconocer los logros de las instituciones electorales, pues aseguró que reconocer los actos de una autoridad es avalar la expresión de una voluntad ciudadana, y las decisiones en defensa de los ideales democráticos.

Manifestó que el ITE es una institución que enfrenta desafíos inconmensurables, sin embargo, es una autoridad profesional y con un alto espíritu democrático, que está a la altura de cualquier reto.

Y que, pese a la alta complejidad política de la sociedad tlaxcalteca, la entidad cuenta con una estructura política acorde a las exigencias del momento histórico, cada vez con mayor equidad en el acceso a los espacios de toma de decisiones.

LA HISTORIA

El 12 de julio de 1994, el Congreso del Estado a través de una reforma constitucional dio vida al Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), encargado de la dirección, organización y vigilancia de los procesos electorales en el estado.

Fue el 16 de agosto de 1994 cuando se constituyó formalmente, cuyo primer Consejo General fue integrado por un Presidente, tres Consejeros diputados, dos Consejeros de los presidentes municipales y ocho Consejeros ciudadanos, así como un representante de cada partido político.

En 1997, el Consejo General del IET cambió su integración para formarse por un presidente, un secretario Ejecutivo, seis Concejales Electorales propietarios y dos Concejales supernumerarios y un representante de cada partido político.

Fue en 2014, que con la reforma electoral a nivel federal fueron creados los Organismos Públicos Locales Electorales en todo el país, dando paso a la constitución del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para que, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, organizaran los procesos electivos.

Como parte de la conmemoración de los 28 años del órgano electoral, fue entregada la memoria electoral del proceso 2020-2021.

