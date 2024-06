Elegirá Congreso del Estado en tiempo y forma a los dos magistrados del TJA, asegura presidente de la Junta de Coordinación

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Jorge Caballero Román, afirmó que cumplirán en tiempo y forma con la designación de los dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Lo anterior, después de que el Congreso local no ratificó en el cargo a María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez, pues luego de analizar su situación determinó que no continuarían en el cargo pues no cumplieron con los requisitos de elegibilidad.

En este sentido, explicó que deben llevar a cabo un proceso público de oposición para que los profesionales del derecho accedan a esas magistraturas, de ahí que -sostuvo- que no tienen una fecha definitiva para emitir la convocatoria o tomar una determinación, pero la sacarán antes de que concluya la presente Legislatura.

De igual forma, puntualizó que ya tienen un avance significativo en la integración de la convocatoria, de ahí que no existe ningún riesgo de que los tiempos los alcancen, pues -afirmó- que lo harán antes de que se venza el plazo.

Por otro lado, reconoció que al momento no cuentan con prospectos para integrar el jurado calificador que estará encargado del proceso de selección y definición de los dos nuevos magistrados que concluyen su periodo el 31 de agosto.

En mayo pasado, el Pleno del Congreso local determinó que los actuales magistrados del TJA no gozan de buena reputación, su desempeño profesional no se ajustó a los principios que rigen la carrera judicial e incurrieron en diversas irregularidades durante su periodo, de ahí que no fueron ratificados en el cargo.