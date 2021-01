Elige "Unidos por Tlaxcala" a Anabell Ávalos como candidata al Gobierno de Tlaxcala

Anabell Ávalos Zempoalteca fue elegida este domingo 17 de enero como candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala al Gobierno del Estado en el presente proceso electoral.

En rueda de prensa conjunta –transmitida vía virtual- los dirigentes de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Alianza Ciudadana (PAC) y Socialista (PS), calificaron como histórica su decisión de aliarse y coincidir para defender los intereses de los mexicanos y tlaxcaltecas.

“Tenemos la oportunidad histórica de detener la tragedia que está sucediendo en México… hoy vivimos un desastroso manejo de la pandemia porque se menospreció a la salud y ahora todos los días nos enteramos de lamentables fallecimientos de familiares y amigos, por eso no podemos permitir que manos improvisadas y con resentimiento dirijan al país a su antojo y privilegie solo a quienes comparten su ideología”, expresó Noé Rodríguez Roldan, dirigente del PRI.

Logramos coincidir para ponerle nombre y apellido a la persona que representará las aspiraciones de miles de tlaxcaltecas para recuperar lo que otros nos han arrebatado, la seguridad, el empleo y apoyo al campo, dijo Gilberto Temoltzin, del PAN.

Los dirigentes partidistas destacaron la madurez política de la senadora Minerva Hernández Ramos al admitir la decisión de los cinco partidos políticos aliados y resaltaron su trayectoria.

“Haremos buen gobierno al poner al centro del interés al ciudadano porque el pueblo manda… con un escenario de gobierno abierto, con transparencia, rendición de cuentas y desempeño eficiente y con resultados”, agregó Serafín Ortiz Ortiz, por parte del PAC

Antes de los pronunciamientos de cada dirigente, la representante del PS, Patricia Zenteno, dio lectura a un pronunciamiento en el que resaltó que conscientes de sus distintas visiones ideológicas, los cinco institutos políticos comparten un mismo origen: la sociedad organizada frente al poder omnímodo del Estado autoritario.

“Quienes conformamos la Coalición no vemos el futuro de México y del estado con resignación ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad de participar en la construcción de alternativas. Partimos de tres premisas básicas: ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable. Para nosotros la función del gobierno no es administrar la crisis. No apostamos por un cambio de partido en el poder ni de personas en los cargos. Nos unen causas y el propósito de seguir construyendo por Tlaxcala”.

La prioridad de la Coalición Unidos por Tlaxcala –agregó- es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien, a los corruptos mal y para que todas las personas tengamos una vida digna y con plena seguridad jurídica, personal y patrimonial.

