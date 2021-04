Emite INE convocatoria para elegir a tres consejeros del ITE; deben cumplir con la 3 de 3

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la convocatoria por medio de la cual serán electos tres integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), y que sustituirán al consejero Norberto Sánchez Briones y a las consejeras Denisse Hernández Blas y Dora Rodríguez.

La designación en esos cargos, que serán ocupados por un periodo de siete años, deberán ser a más tardar el 29 de octubre próximo a cargo del Consejo General del INE.

LOS REQUISITOS

Las personas que aspiran a alguno de esos cargos deben tener ciudadanía mexicana y deben cumplir con lo establecido en la 3 de 3 contra la violencia; es decir, no haber sido condenadas o sancionadas por agresión sexual, violencia familiar o ser deudor alimenticio.

Además, la persona interesada debe estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

Debe tener más de 30 años cumplidos al día de la designación, tener una antigüedad mínima de cinco años de su título profesional de nivel licenciatura, gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

La persona debe ser originaria de Tlaxcala o tener una residencia efectiva de por lo menos cinco años, no haber sido registrada como candidata, no haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores y no haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en el mismo periodo.

Entre otras cosas, la persona aspirante no debe estar inhabilitada para ejercer cargos públicos, no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como funcionaria en los tres órdenes de gobierno y no haber sido consejera del ITE.

LOS PLAZOS

De acuerdo con la convocatoria, los interesados para participar en el proceso tienen hasta las 18:00 horas del 14 de mayo para hacer su registro en línea.

Y quienes hayan cumplido con su registro tienen hasta las 18:00 horas del 21 de mayo para cargar en el Sistema de Registro de Aspirantes los formatos y la documentación solicitada; la publicación de quienes cumplen con todos los requisitos legales será a más tardar el 25 de junio.

El examen de conocimientos será aplicado el 10 de julio (previa notificación del horario) y la publicación de resultados será a más tardar el 28 de julio.

Los aspirantes también serán sometidos a la presentación de un ensayo presencial el 14 de agosto (previa notificación del horario) y la publicación de los resultados será a más tardar el 21 de septiembre.

También se les harán entrevistas conforme al calendario previamente aprobado por la Comisión de Vinculación.

ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS

En caso de que alguna persona requiera atención especial en virtud de vivir con alguna discapacidad, encontrarse en condiciones delicadas de salud, estar embarazada o en periodo de lactancia, deberá notificarlo a la Unidad Técnica de Vinculación, señalando el tipo de apoyo que necesita.

Y podrán comunicarse al número telefónico y la cuenta de correo electrónico siguientes: tlax.utvopl@ine.mx y 56 28 42 00 Ext. 344628, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

