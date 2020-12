Emiten CEPC y CGE recomendaciones para prevenir accidentes por el uso de pirotecnia

Las coordinaciones Estatal de Protección Civil (CEPC) y General de Ecología (CGE), emitieron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes por el uso de pirotecnia durante la temporada de fin de año.

Local Fue la entidad epicentro de 10 de sismos durante el 2020; 8 en Tequexquitla

La CEPC detalló que la manipulación de material pirotécnico puede causar daños a la salud como: quemaduras graves, pérdida de extremidades, lesiones auditivas, así como irritación en las vías respiratorias.

Local Confirma Sesa 54 personas recuperadas, 8 defunciones y 52 casos positivos en Tlaxcala de Covid-19

Por tal motivo, la CEPC recomienda evitar que los niños manipulen este tipo de artefactos, así como no introducirlos en botellas o envases, o dirigirlos a personas, animales, casas o árboles.

Además de no introducirlos en la boca o guardarlos en los bolsillos, evitar almacenarlos al interior de los hogares y en caso de que no exploten, es necesario mojarlos y no insistir en prenderlos.

También se sugiere a la población tener siempre a la mano un extinguidor y botiquín, así como los teléfonos de emergencia para solicitar apoyo en caso de ser necesario.

Sin afectaciones a la calidad del aire en Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/awuCvX6yGq #Calidad #Aire #Pirotecnia pic.twitter.com/Ian8CX4MH3 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 30, 2020

Local Pide Diócesis a católicos llevar veladora a Ocotlán; hoy último día

En tanto, la CGE exhortó a las familias tlaxcaltecas a evitar el uso de pirotecnia durante esta época del año, debido a que puede causar incendios forestales y su uso libera gases contaminantes que dañan la atmósfera, los cuales tardan entre dos y tres días en dispersarse y afectan las vías respiratorias de las personas.

De igual forma, la utilización de este tipo de artefactos provoca afectaciones a las mascotas.

De esta manera, el Gobierno del Estado contribuye a garantizar la salud y bienestar de las familias tlaxcaltecas.

Pirotecnia, industria paralizada por Covid



Lee la nota aquí➡ https://t.co/fFTOZmQ3UL#Covid19 #Pirotecnia pic.twitter.com/25yXXrTRKQ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 16, 2020

NO DEJES DE LEER

Local Refuerzan medidas en tianguis sabatino de la capital

Municipios Piden comerciantes de Chiautempan prolongar su instalación por bajas ventas Local Registra Tlaxcala alza de contagios y muertes por Covid-19, coincide Gatell