Emitirán la Alerta de Género en Tlaxcala, anuncia Alejandro Encinas

Para atender las graves violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres, la desaparición forzada, la trata de personas y en general defender la dignidad de las personas y el ejercicio pleno de sus libertades, la Secretaría de Gobernación emitirá la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Tlaxcala.

En su visita a la entidad, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, manifestó que la Alerta de Género para Tlaxcala “es impostergable”.

De hecho, señaló que es muy probable que este documento oficial sea emitido antes de que concluya la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez al trabajarse con anterioridad esta declaratoria con instancias del actual Poder Ejecutivo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras áreas involucradas.

Ya estamos en fase de hacer la declaratoria y no tenemos por qué posponer una resolución sobre un tema tan grave que enfrenta el estado, expresó.

-¿Hubo resistencia del Ejecutivo actual de no emitirla para no dañar su imagen?, se le preguntó.

-La alerta no es un asunto para calificar o no a un gobierno, es para atender un problema grave que enfrentan las mujeres y ahí no hay ninguna valoración, es impostergable en Tlaxcala, respondió.

Tras sostener una reunión de trabajo con la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros, Alejandro Encinas informó que en coordinación con la próxima administración estatal habrán de trabajar en materia de protección a los derechos humanos de periodistas, mediante la construcción de un programa estatal, así como en materia migratoria al ser Tlaxcala un lugar de gran tránsito de indocumentados.

