Emprenden en la Capital operativos de verificación a motoristas

El gobierno municipal de Tlaxcala realiza operativos para verificar que motoristas circulen en unidades adecuadas, con la licencia y matrícula respectivas, así como el uso del casco, lo que puede salvarles la vida en caso de un accidente.





A través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad, se efectuará esta supervisión entre los conductores de motos para que cumplan con los lineamientos que marca el Reglamento de Tránsito del municipio de Tlaxcala.





Respecto a que los accidentes en estos vehículos han cobrado la vida de capitalinos, la administración municipal trabaja en concientizar sobre lo peligroso de conducir sin precaución, olvidando normas y recomendaciones.





Y es que, de acuerdo al Reglamento de Tránsito municipal, los motociclistas deberán conducir sus vehículos en óptimas condiciones eléctricas y mecánicas, teniendo sus luces de señalización y de alumbrado en magnífico estado.





La citada norma, señala la prohibición a los motociclistas de transitar por vías en donde los señalamientos expresamente lo indiquen, como es en sentido contrario a los demás vehículos, así como la obligatoriedad del uso del casco de todos los usuarios.





También estarán verificando que no circulen sin placas o licencia, no transportar a bordo de la motocicleta a menores de 18 años de edad, así como no permitir que éstos estos operen el vehículo; conducir en forma peligrosa o realizar competencias de velocidad en la vía pública.





En caso de detectar violaciones a la normativa, los motoristas se harán acreedores a una multa de 40 unidades de Medida y Actualización (UMA's), equivalente a cuatro mil 149 pesos y la puesta a disposición del juzgado cívico municipal, mientras que la unidad será trasladada al corralón.