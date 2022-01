Empresa de Santa Cruz Tlaxcala convierte área natural en un basurero

Severo ha sido el daño ambiental causado por el centro de distribución de la empresa de lácteos El Cubanito, al convertir un área natural en basurero tras arrojar enormes cantidades de sus desechos.

En un recorrido, este Diario constató que predominan los envases de lácteos y empaques de embutidos en la barranquilla situada en el barrio de Analco, en límites de la comunidad de San Lucas Tlacochcalco, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

La cantidad de basura se ha extendido a lo largo de unos 500 metros de la barranquilla, que va desde el inicio de las instalaciones de dicha empresa hasta la calle Victoria, la cual conecta con la comunidad de Santa María Tlacatecpa, conocida como Cuba, y pertenece al municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Grandes cantidades de basura tiene la barranquilla situada en límites de la comunidad de San Lucas Tlacohcalco / Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

Vasos de yogur, de crema ácida, empaques de salchicha y jamón de reconocidas marcas que maneja dicha compañía se encuentran tiradas en el área verde, lo que da un aspecto lamentable.

No obstante, está no es la primera vez que arrojan basura de este tipo en el área, en otras ocasiones se han encontrado salchichas en descomposición, lo que atrae a jaurías de perros, pero al ser demasiado producto no pueden consumir todo y prevalecen en la zona.

Grandes cantidades de basura tiene la barranquilla situada en límites de la comunidad de San Lucas Tlacohcalco / Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

Además, hay desechos de tablaroca, material empleado como muro al interior de las instalaciones.

El colmo de la situación es que el camión de la basura del ayuntamiento pasa los martes y viernes frente a las instalaciones de la empresa situada en calle Victoria, pero les resulta más “cómodo” tirar estos empaques en la barranquilla, a pesar de que tienen cámaras de videovigilancia en dirección a la zona natural.

Hasta material utilizado como muros en interiores ha sido tirado en la barranquilla de la comunidad / Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

Este centro de distribución arribó a dicha comunidad hace aproximadamente 10 años, lugar al que llegan camionetas y tráileres con grandes cantidades de productos lácteos y embutidos para ser almacenados en este sitio y posteriormente distribuirlos a las cremerías situadas en diversos municipios de la entidad, aunque también cuentan con comercios en comunas de Puebla.

Antes de la llegada de esta empresa a San Lucas Tlacochcalco, la zona coocida como la “barraca” sí registraba basura doméstica y electrónica, la cual es arrojada por los vecinos, pero actualmente la contaminación por desechos de lácteos y embutidos se ha disparado.

Los desechos de lácteos y embutidos han sido arrojados en diversas ocasiones a la zona natural / Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

Finalmente, debido a que en la zona no hay viviendas, el daño ambiental generado no ha sido evidenciado por los vecinos o las autoridades locales.

10 años han pasado, aproximadamente, desde que este centro de distribución arribó a la comunidad

Pese a que el camión de basura pasa dos veces a la semana frente a la empresa de lácteos y embutidos, prefirieren arrojar estos desechos en una barranquilla, situada en la parte trasera de sus instalaciones.

