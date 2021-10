Empresarios y Comerciantes, demandan reabrir el zócalo capitalino

Con cartelones colocados en el exterior de sus establecimientos, empresarios y comerciantes capitalinos demandan a los gobiernos Estatal y Municipal de Tlaxcala dejar de alargar la reapertura del zócalo capitalino.

A quien corresponda: ¿Cuántos negocios más tienen que cerrar antes de que finalicen los ‘trabajos’ de remodelación? Liberen el Centro, dice una cartulina colocada en la malla de plástico que rodea la Plaza de la Constitución.

“Pedimos ya se abra el Centro. Urgente”, dice otros cartelones colocados en los balcones y canceles de sus negocios de la zona del Portal Hidalgo y Portal Chico.

En tanto, en un negocio ubicado justo a la vuelta del Portal Chico, se observa una lona con la leyenda: “se renta local, informes a un lado del estacionamiento”, lo que da muestra de la crisis que generó el cierre del zócalo por los trabajos de remodelación, lo que obligó a sus dueños a cerrar sus puertas.

Consultados al respecto, propietarios de establecimientos comerciales refirieron a El Sol de Tlaxcala que desconocen la fecha en la que el Centro Histórico será desbloqueado para el libre tránsito de automovilistas, peatones, motociclistas y ciclistas, pues la fecha ha sido postergada hasta en tres ocasiones.





En principio nos dijeron que los trabajos durarían de tres a cuatro meses y concluirían en diciembre de 2020, luego dijeron que antes de iniciar las campañas (en abril), luego que el 15 de septiembre y hace unos días que el 15 de octubre, pero eso no sucedió.





De acuerdo con los empresarios y comerciantes consultados, ya no hay pretexto para alargar más los trabajos, pues lo único que restan son labores complementarias mínimas y, de acuerdo a versiones que han escuchado, lo que autoridades esperan es que la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, tenga tiempo libre en su agenda para inaugurar los trabajos, lo que califican como una imprudencia.

“Unos ingenieros nos dijeron que no abren el zócalo porque lo debe inaugurar la gobernadora y ahorita no ha tenido tiempo en su agenda, otros dicen que quieren abrir junto con el hotel Posada San Francisco, pero al hotel le falta un buen y nosotros no podemos seguir sufriendo pérdidas, más de las que ya tuvimos durante más de un año”, dijeron.

Los trabajos de remodelación iniciaron en agosto de 2020 y se han aplazado al sufrir modificaciones y adecuaciones el proyecto, lo que obligó a mantener cerrados el primer cuadro del Centro Histórico y algunas avenidas aledañas, afectando con ello a decenas de empresarios y comerciantes de negocios como: restaurantes, hoteles, bares, tiendas, cafés, panaderías, boutiques, tiendas de regalo, entre otras.

No autorizan instalación de artesanos en el zócalo capitalino



PIE: El Centro Histórico de Tlaxcala permanece cerrado pese a que los trabajos complementarios son mínimos, lo que ha generado enojo de empresarios y comerciantes/Moisés MORALES