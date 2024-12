En 100 días los avances en Apizaco son evidentes, afirma alcalde Javier Rivera

Los logros alcanzados a 100 días de gobierno son evidentes en Apizaco, sostuvo el alcalde Javier Rivera Bonilla al emitir un mensaje ciudadano ante sus gobernados e invitados especiales.

En presencia del secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, quien asistió en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, así como de diputados federales y locales, presidentes y expresidentes municipales, integrantes del gabinete estatal y empresarios, Rivera Bonilla destacó los avances en áreas clave como son: seguridad, infraestructura, salud y desarrollo económico.

Subrayó el compromiso de su administración con el bienestar de los apizaquenses y reafirmó la importancia de la transparencia y la participación ciudadana, además de detallar la implementación de proyectos estratégicos para mejorar los servicios públicos, además de los esfuerzos por fortalecer la seguridad y el impulso de programas de prevención del delito.

“Nuestra ciudad fue entregada al abandono, a la corrupción y al miedo, pero gracias a todos ustedes consolidamos la cuarta transformación, como les dije en campaña ¡no les voy a fallar!, hoy más que nunca necesitamos estar unidos para recuperar la grandeza de nuestra ciudad, y lo vamos a lograr, estoy convencido”, declaró el alcalde al inicio de su mensaje. Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

Asimismo, destacó el impulso a la economía local, así como mejoras en la infraestructura vial y urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El informe también incluyó avances en el fortalecimiento del sistema de salud local y la promoción de la educación y el deporte como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de los apizaquenses.

Apizaco tenía una deuda con la ciudadanía, gracias a las tres máximas: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, este gobierno consiguió incrementar los ingresos del municipio en un 382 % en comparación con lo que reportó la administración anterior, una recaudación histórica.

Respecto a servicios municipales, se lograron reparar cuatro unidades y comprar un camión recolector de basura restaurado en excelentes condiciones, mientras las cuatro unidades restantes de las 10 que fueron entregadas en mal estado, ya están siendo reparadas. “Hoy, se entregó el séptimo camión recolector, para beneficiar a todo el municipio y sus comunidades, este con un costo de reparación y modernización de 904 mil 800 pesos”.

Durante el avance de acciones, Javier Rivera indicó que se entregaron sillas de ruedas, bastones, prótesis y equipos ortopédicos. Se entregaron despensas mensuales, gracias a programas enfocados a la niñez, la discapacidad y los adultos mayores. Además, se brindó atención a mujeres en situación de violencia de género, brindándoles consultas psicológicas, orientación jurídica y medidas de protección.

Asimismo, gracias al apoyo de la Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, así como de Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, se entregaron cunas y accesorios a 60 recién nacidos, a través del programa “Sueño Seguro”. Se mejoró la calidad de vida de 174 familias con el “Programa Tinacos para tu Vivienda”.

En cuanto a obras públicas, desde el primer día de este gobierno inició la campaña permanente de bacheo, hasta el momento con un área rehabilitada de casi nueve mil 200 metros cuadrados, la mayoría de ellos en casos críticos con rehabilitación integral del pavimento asfáltico en vialidades principales.

A pesar de la crisis en el servicio de agua potable, se fortaleció la infraestructura de Capama, con la gestión ante la Conagua y el arranque del nuevo pozo de Loma Florida, además de la rehabilitación de 700 metros lineales de tubería de alta presión, por un costo de un millón 758 mil 500 pesos.

Se adquirió un terreno de 289 metros cuadrados, con una inversión de 491 mil 300 pesos para instalar un tanque elevado en la comunidad de San Luis Apizaquito. Esta obra garantizará una distribución eficiente del vital líquido, beneficiando a las colonias El Coporo 1 y el Coporo 2, poniendo fin a los problemas de abastecimiento que enfrentaban de agua potable.

SEGURIDAD ES UNA PRIORIDAD

En Seguridad Pública, el alcalde anunció que a partir del 13 de diciembre arrancará el “Programa de Acompañamiento Bancario”, en coordinación con los municipios de Tlaxcala, Chiautempan y Tlaxco, para proteger a los ciudadanos que acuden a las instituciones bancarias, centros comerciales y tiendas departamentales en estas épocas navideñas, y así, los apizaquenses se sientan completamente seguros.

De paso, el alcalde anunció la adquisición de tres nuevas patrullas marca Nissan, para reforzar la seguridad del municipio. Son camionetas híbridas, las cuales además de mejorar el consumo de combustible, cuidan el medio ambiente. En proceso de licitación de cinco patrullas más, esto para mejorar la respuesta de la policía en cada rincón de la ciudad y las comunidades, para que los elementos tengan mejor movilidad para proteger a las familias apizaquenses.