En Acuitlapilco obstruyen el paso a adultos mayores

Adultos mayores, personas con discapacidad y quienes padecen alguna enfermedad, cada día enfrentan complicaciones para transitar por la privada Insurgentes, en la comunidad de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, debido a que un vecino les obstruyó el paso peatonal y vehicular.

Local Exigen protección ambiental

Desde diciembre del año pasado, comenzó la presunta invasión de propiedad federal y en últimos meses fue edificada una barda para bloquear definitivamente la circulación de los vecinos.

Local Reprograman vacunación de segunda dosis en el Salón Azul, en Tlaxcala; será sábado y domingo

El hecho ha causado inconformidad y algunos enfrentamientos entre pobladores, pues el supuesto dueño ha asegurado que dicha vía de comunicación es de su propiedad, pero hasta el momento no ha presentado algún documento que lo pruebe.

Al cuestionar sobre la situación de la privada Insurgentes, Vasti Escobar Cuatepotzo, presidenta de comunidad de Acuitlapilco, precisó que el caso ha sido turnado al área jurídica de la presidencia municipal.

Agregó que ha realizado lo pertinente como autoridad local y dado seguimiento al caso, pero no es la instancia para determinar si es una calle reconocida o no, de ahí que esperan la resolución del ayuntamiento. Respecto a la problemática de apropiación ilegal de predios, dijo que persiste en la comunidad y ha sido objeto de falsas acusaciones sobre la adjudicación de propiedades por "debajo del agua" para sus familiares, pero aclaró que no tiene lazos sanguíneos que vivan en calle Mextli o Insurgentes.

Foto: Fabiola Vázquez

Local Se unen para limpiar hongo de jacarandas de la capital

Lamentó que se haya visto interrumpida la armonía entre vecinos y se quiera obstaculizar el paso, principalmente porque los más afectados son los adultos mayores y enfermos.

"En esa privada viven personas que padecen alguna enfermedad o son adultos mayores, deben pasar por la zona para ir a sus consultas y por su medicamento, pero la barda, escombro, vehículos estacionados y hasta vidrios les complican su paso, existe el riesgo de que sufran alguna caída", dijo.

Finalmente, aseveró que se ha conducido por la vía legal para salvaguardar la integridad de los afectados y el dueño, pues no quiere que la situación derive en un problema mayor.





Foto: Fabiola Vázquez

La edificación de la barda construida en la privada Insurgentes en Acuitlapilco se encuentra suspendida hasta que sea determinado si es propiedad federal o privada.





TE RECOMENDAMOS

Local Retiraron fármacos caducos de barranca de Chiautempan

Cultura Plasman en mural la cultura tlaxcalteca

Municipios Vecinos de Atlahapa aceptan delimitación