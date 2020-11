En Buensuceso se impone la fe y habitantes alumbran el camino de sus fieles difuntos

La fe y nada más que la fe se impuso este 2 de noviembre en el panteón de San Isidro Buensuceso, comunidad indígena ubicada en las faldas de la Malinche, en territorio de San Pablo del Monte.

Local “Santa Muerte” gana adeptos en Tlaxcala

La pandemia por Covid-19 y las bajas temperaturas que se resintieron en las primeras horas de este lunes, no impidieron que familias completas acudieran a enflorar las tumbas de sus fieles difuntos en la tradicional “alumbrada” de Día de Muertos.

Con los primeros rayos del sol, la flor de cempasúchil predominó en todo el camposanto, al igual que el incienso que, con su característico olor, indica que es día de acompañar a los seres queridos que -por distintas razones- se han adelantado en el camino al partir hacia “el más allá”.

Este escenario contrasta con el de la gran mayoría de panteones de la entidad tlaxcalteca y, también del país, los cuales se han mantenido cerrados por restricciones de las autoridades federales y estatales para evitar mayores contagios por el nuevo coronavirus.

Local Pocos enfloraron las lápidas de sus difuntos

Aquí no pueden cerrarnos el panteón porque ni puerta tiene, expresó en son de broma un habitante que, como cada año, acompañó, junto con sus hermanos, esposa e hijos, el camino de su madre fallecida.

Otros de los asistentes defendieron su fe y admitieron que si bien es riesgoso conglomerarse, lo hacen con las recomendaciones al usar cubrebocas, mantener la sana distancia con otras personas y retirarse lo más pronto posible, una vez que cumplieron con su deber como padres, esposos o hijos.

Pero no solo eso, también criticaron que mientras autoridades ordenaron el cierre de panteones, se contradigan al permitir la vendimia de temporada y los tianguis, en los que los filtros implementados en un principio han quedado en el olvido y, ahí sí, las personas no respetan la sana distancia y eso representa mayor riesgo no solo el 2 de noviembre, sino todos los días, junto con los restaurantes, bares o el transporte público.

Local Pide Obispo sensibilidad ante el dolor, en Día de Muertos

Estamos aquí porque nadie puede impedir que acompañemos a nuestros seres amados, vinimos a cumplir con nuestra fe y a dar gracias que muchos somos lo que somos por el esfuerzo de nuestros padres y ancestros, ellos nos dieron la vida y nos heredaron nuestras tradiciones y a algunos más hasta el patrimonio o el techo en el que vivimos, expresó una mujer a la que le duele como si fuera ayer el fallecimiento de sus padres y que, con esfuerzos, impedía que el aire apagara sus veladoras.

Con cuatro grados centígrados al amanecer y un frío que cala e inmoviliza los dedos, niños y adultos mayores acudieron al panteón, pese a representar los grupos vulnerables para contraer no solo Covid-19, sino también Influenza en la presente temporada.

Foto: Moisés Morales

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, Tlaxcala registra poco más de mil 250 muertes por Covid-19, unos 8 mil 350 casos confirmados y 15 mil negativos, además de 600 sospechosos. En San Pablo del Monte la cifra de casos oscila los 235 y en San Isidro Buensuceso los contagios y decesos son menores a los de comunidades urbanas por el distanciamiento de su región.

Nostalgia en Huamantla por tradiciones de temporada de muertos



Continúa leyendo ➡ https://t.co/UfZd7HhvJS #Tlaxcala #Cultura #DiaDeMuertos pic.twitter.com/vQXstGouQT — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 2, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Plasman misticismo del altar de muertos, en Contla

Círculos Este 2020, la Catrina de Tlaxcala se queda en casa