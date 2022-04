En Chiautempan se impone la fe frente a jornada de votación por consulta de revocación de mandato

Pese a que Chiautempan es un municipio gobernado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), este domingo 10 de abril los centros de consulta para la revocación de mandato lucen semidesiertos.

Contrario a ello, las distintas iglesias ubicadas en la cabecera municipal y las de sus diferentes barrios son concurridas con motivo del Domingo de Ramos, celebración católica que se ha impuesto por encima de la jornada electoral.

En un recorrido, El Sol de Tlaxcala corroboró que al mediodía cada una de las casillas en Chiautempan no rebasaba los 150 votos y la afluencia de electores era mínima, en la que destaca la notoria presencia de adultos mayores, algunos portando su tradicional "palma bendita".

El Sol de Tlaxcala corroboró que al mediodía cada una de las casillas en Chiautempan no rebasaba los 150 votos. | Moisés Morales

Algunos lugareños consultados desdeñaron participar por considerar que "yo ya voté por el Presidente (López Obrador) en 2018 y hacerlo de nuevo para que se quede o se vaya es una farsa".

Otros más manifestaron su apoyo al mandatario mexicano, pero argumentaron no tener tiempo para ir a votar en la consulta, además de que tienen muy en cuenta que el resultado de la votación no será vinculatorio y "de todos modos no se va a ir y va a terminar hasta el fin de su mandato".

INE NO REPORTA INCIDENTES

De acuerdo con el reporte dado a conocer al mediodía de este domingo 10 de abril, la Vocalía de Organización Electoral del INE no reporta incidencias en el 100 % de las casillas instaladas y únicamente refiere que 16.31 % de los funcionarios de casilla fueron tomados de la fila y que 6.5 % de las mesas receptoras están incompletas.

