En debate, faltó confrontar ideas: Iglesia

El primer debate obligado protagonizado por quienes aspiran a gobernar Tlaxcala sirvió solo para la presentación de propuestas ante la ciudadanía, no para confrontar ideas, aseveró el rector del seminario de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón.

La noche del domingo, seis mujeres y un hombre participaron en el primero de dos debates programados por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, pero para muchos sectores, incluido la Iglesi católica, “quedó a deber”.

“Nosotros lo seguimos con mucha atención, ciertamente es muy difícil que en un formato con siete participantes se logren las características de un debate, creo que lo único positivo fue que sirvió para que cada una de las candidatas y el abanderado, presentaran sus ideas y propuestas en materia de salud como de seguridad”, dijo.

Además, comentó que el debate no se concretó porque la génesis no lo permitió, amén de que fue mucha gente para debatir un solo tema y a pesar de que hubo algunos intentos de señalamientos, se tornaron en ataques, lo cual también demeritó el ejercicio democrático.

“El debate es una confrontación de ideas, no ataques a personas, no señalamientos, entonces no se logró todo eso, por lo que esperemos que en un futuro se den otras circunstancias que verdaderamente permitan debatir”, refirió.

Por otro lado, lamentó que los moderadores tomaron una actitud de sinodales, porque más que moderar, preguntaban y eso pues obviamente tampoco favorecía mucho el debate, los participantes no hicieron también uso de sus tiempos como para contraponer alguna idea.

En el lenguaje corporal, advirtió que varios aspirantes mostraron seguridad, confianza y capacidad para comunicar, pero otros simplemente se vieron improvisados y faltos de ideas, lo que puede ser determinante para el sector indeciso.

“Vimos muchas propuestas, algunas muy interesantes, realizables y otras que parecen más soñadoras, pero serán elementos para que cada ciudadano reflexione y configure su voto bien informado, libre, maduro y responsable”, concluyó.

Una vez iniciadas las campañas electorales, el rector del seminario de Tlaxcala, Ranulfo Rojas, adelantó que la Iglesia católica en Tlaxcala promoverá el voto razonado, para que la gente decida correctamente a sus autoridades de los diversos puestos.

