En el Día del Cartero, pasamos del envío de cartas al servicio express

Hasta la década de los noventa del siglo pasado, el oficio de cartero era muy apreciado por su honestidad y discreción. Todo, negocios y sentimientos de tristeza o de amor eran expresados en manuscritos y en máquinas de escribir.

Por barato y seguro, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) de Correos de México era eficiente, comenzó con servicio a caballo, luego en bicicleta y ahora en motocicleta “aunque se demoraba muchos días, bien valía la pena la espera al leer el contenido de las cartas y recibir dinero en dólares”, señaló Alejandro Lobatón Montalvo, jefe de Oficina con 23 años de laborar para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de México.

En entrevista, comentó que la carta fue un instrumento de comunicación con sus familiares de los primeros migrantes indocumentados que cruzaron el río Bravo para trabajar en los Estados Unidos de América (EE. UU.).

Explicó que por seguridad los connacionales enviaban sus remesas en dólares en el interior de una carta a cualquier parte del interior de la república mexicana. Me platican compañeros ya jubilados que era la única forma segura de enviar dólares a sus familiares, por lo que existen casos en que las cartas ya no llegaban a sus destinatarios, de ahí que hubo carteros que fueron despedidos por deshonestos, recordó.

El jefe de Oficina de Correos con sede en Nativitas explicó que los timbres postales eran la garantía de que las cartas estaban seguras en el viaje terrestre y aéreo. “Los sellos eran inviolables y existía un código de ética que debía respetar cada trabajador, se recibía todo bajo lista que checaba un superior”.

A propósito del Día del Cartero, que cada 12 de noviembre rinde homenaje a los trabajadores del servicio postal, expuso que el oficio ha sido resaltado por actores en películas importantes de Pedro Infante y Roberto Gómez Bañuelos con su programa “El Chavo del Ocho” en el que don Jaimito fungía como cartero, quien a bordo de su bicicleta salía de la vecindad.

El empleado federal afirmó que este trabajo le ha permitido brindar estudios a sus hijos y que no les falte nada. “No me quejo del sueldo mensual, me alcanza para vivir en forma modesta con mi familia”.

Sin embargo, expuso que desde inicios del nuevo siglo cuando entró a laborar a la SCT, las cartas dejaron de utilizarse ante la nueva era digital y después en 2010 con la llegada del Facebook.

Comentó que actualmente tienen oficinas en Panzacola, San Pablo del Monte, Zacatelco, Tlaxcala, Huamantla, Calpulalpan, Chiautempan, Apetatitlán, Contla, Apizaco y Tlaxco en forma reciente, con un total de 65 empleados.

Nuestro trabajo consiste en llevar los estados de cuenta de las personas y paquetería, las cartas muy poco, en algunos municipios las escuelas realizan proyectos con los alumnos, pero ahora lo que reina son las redes sociales, puntualizó.

DE ENVÍO DE CARTAS A SERVICIO EXPRESS

Sepomex tiene la función de mantener comunicada a la población con un servicio de correspondencia, mensajería y paquetería a precios accesibles confiables y de la calidad.

Después de que las cartas impresas prácticamente han quedado descontinuadas, ahora el servicio express y mensajería y paquetería es a lo que se dedican Correos de México.

ENVIAR UNA CARTA A LOS EE. UU. CUESTA 7 PESOS

María Elena, originaria de Tepetitla de Lardizábal, pagó siete pesos por 20 gramos de peso, para enviar a través de Correos de México una carta a su hermana Laura, quien vive en Los Ángeles California, en EE. UU.

Sin embargo, si el peso de la carta o tarjeta postal se excede de los 500 gramos a los mil gramos el costo es de 28 pesos; disminuyen siete pesos si el envío pesa más de 400 gramos y hasta 500.

El oficinista de Sepomex -para garantizar el envío seguro- solicita el código postal de la persona que envía y destinatario, asimismo, la dirección con calle y número interior y exterior, localidad, municipio y país.

En 1947 se emitió la primera estampilla dedicada a los carteros, pero en 1931 durante la Revolución Mexicana recuperaron y entregaron a las autoridades el oro y las cartas que no se destruyeron en un accidente ferroviario, por eso, el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio instituyó el 12 de noviembre como el Día del Cartero.