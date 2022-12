En el próximo año, habrá cambios en el gabinete estatal

El próximo año habrá algunos cambios de personal en las dependencias y en las titularidades de quienes integran el gabinete estatal y ampliado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

De hecho, la mandataria estatal señaló en entrevista que hace algunos días realizaron una evaluación anual de las distintas áreas de la administración, que se trata de un análisis de tres aspectos básicos aplicados a los funcionarios y a las instituciones que encabezan.

Detalló que una primera revisión se hace desde el área de planeación, donde la dependencia, junto con su estructura, es sometida a un análisis para ver qué tanto ha cumplido con el Plan Estatal de Desarrollo; una segunda valoración es a cargo de la Secretaría de Finanzas, desde donde es revisado el uso del dinero público, cómo fue ejercido, cómo llevaron a cabo sus procesos y cómo fue cuidado económicamente.

Añadió que una tercera revisión es desde la función pública, un filtro que tiene que ver con el desempeño que tienen como servidores, el trato que dan y cómo es percibido por ella.

Es el punto de vista de lo que yo observó en cada reunión que tengo cada semana con ellos, y eso es de manera independiente a que yo atiendo a cada uno por la noche y tengo reuniones con cada uno de ellos, añadió.

Indicó que la administración estatal ya hizo una evaluación general del desempeño de cada uno de los funcionarios, y que resultado de ello es que el siguiente ejercicio fiscal habrá algunos cambios y rotaciones, pues “lo que necesitamos y lo que deseamos es que cada día haya un mejor servicio”.

Sin embargo, Cuéllar Cisneros evitó revelar los nombres de las dependencias donde han proyectado los cambios, pero precisó que únicamente son para mejorar el servicio que ofrecen, y no porque quienes serán movidos hayan incurrido en algo indebido.

No podemos comentar los cambios porque no me quiero adelantar a los temas, pero desde hace un tiempo he observado dónde es necesario mejorar y sé que son compañeros valiosos que no se irán de la administración porque no han cometido ningún acto fuera de la Cuarta Transformación, pero requerimos de personas que den una nueva proyección a esas áreas, expresó.

LOS MOVIMIENTOS YA HECHOS

Actualmente sigue pendiente el nombramiento del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que desde inicios de noviembre es dirigida en el tema operativo por Guadalupe Ballesteros Arellano, secretario técnico de la dependencia, y en la parte administrativa por los directores, eso tras la salida de Raúl Ruiz García.

A finales de 2021, la titular del Ejecutivo estatal concretó el primer cambio de un secretario de su gabinete en la SSC, pues al huir para presuntamente evadir la justicia y procesos penales en su contra, Alfredo Álvarez Valenzuela fue destituido del cargo. Por varios meses su lugar fue ocupado por Maximino Hernández Pulido, quien fungió como encargado de despacho, y después fue nombrado Raúl Ruiz García.

A mediados de junio pasado, la mandataria removió a Luz María Vázquez Ávila de la titularidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y fue sustituida por Juan Tapia Pelcastre.

Antes, los cambios fueron en la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala con la renuncia de Jaime Piñón Valdivia al cargo de director de ese instituto, y Luz Vera Díaz dejó de ser directora del Subsistema del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.

Además, en marzo pasado fue cambiado el director del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, al ser señalado de presuntamente haber violado a una mujer, mientras que en agosto Yeny Charrez Carlos dejó de ser la directora del Centro de Justicia para las Mujeres y llegó a ese cargo Gabriela Hernández Montiel.

En esas fechas, Norberto Cervantes Contreras fue designado director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y de los Centros de Educación Media Superior a Distancia en Tlaxcala, en sustitución de José Luis Flores Aguilar.

