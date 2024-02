En escuelas de Tlaxcala no existe reporte de consumo de fentanilo, según Sepe-Uset

Tlaxcala no cuenta con reportes sobre consumo de fentanilo entre estudiantes de educación básica o media superior, tampoco existen casos detectados por la Secretaría de Salud, reveló Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset).

Local Participarán mil 200 alumnos en segundo festival cultural "Si te drogas, te dañas"

Más detalles: ➡️Ningún alumno será reprobado, culmina hoy ciclo escolar del rezago

Reconoció que sí existe el consumo de alcohol, tabaco, vapeadores y otras sustancias entre la comunidad estudiantil, aunque no reveló cifras, dijo que la mayor incidencia tiene que ver con la densidad de población, de ahí que en la parte sur del estado, que es la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, reportan índices más elevados.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

No obstante, dijo que la incidencia en la entidad no es grave y no ha derivado en el abandono escolar de los jóvenes que consumen alguna sustancia.

Respecto al alcohol, detalló que en México los adolescentes reconocieron que consumieron bebidas embriagantes entre los 10 y 19 años de edad; el promedio para comenzar a tomarlo a nivel nacional es de 13 años de edad y en Tlaxcala comienza a los 12 años de edad.

Local Reciben comités 66 millones de pesos del programa La Escuela es Nuestra para mantenimiento y construcción

Entérate: ➡️Prohíben imponer la compra de uniformes para este ciclo escolar 2022-2023

Lamentó que la primera “probadita” ocurra en el contexto familiar, pues son los padres, abuelos o tíos quienes ofrecen a los menores a probar al interior de los hogares o reuniones, lo cual es muy preocupante y han solicitado en diálogos escolares y reuniones con tutores que los ayuden a contener ese fenómeno.

El secretario de Educación reveló que el consumo de consumo de alcohol tiene mayor índice entre la población que no estudia, pues hasta el 37.8 % presenta la problemática; mientras que los estudiantes reportan un consumo del 23.7 %.