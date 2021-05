En la Sepe atenderán a docentes que no se vacunaron

Tras los dos días de jornada de vacunación contra Covid-19, la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) se mantiene pendiente en los casos de los trabajadores que por alguna circunstancia no realizaron el trámite de registro para la aplicación.

Oficialmente el 18 y 19 de mayo fueron las fechas para la inmunización a 34 mil 567 integrantes del magisterio, quienes recibieron el biológico Cansino, de una sola dosis en un total de diez sedes ubicadas en los diferentes municipios de la entidad. Los requisitos que presentaron los interesados fueron su identificación oficial, ficha de registro impresa, la cual indicó fecha, hora y lugar, así como el expediente de vacunación.

Desde el pasado lunes 17 de mayo la Sepe instaló una mesa de incidencias para agilizar las dificultades de registro que tuvieron los maestros.

Ante ello, la Sepe está abierta para atender a los docentes y trabajadores que no realizaron su proceso, de tal manera que se vacunen. De hecho, por redes sociales los integrantes del magisterio manifestaron sus problemas para registrarse en línea, argumentando que no pudieron ingresar su Clave Única de Registro de Población o que no aparecían en el sistema.

La Sepe recomendó que las personas que no pudieron hacer el registro, vuelvan a intentarlo en su sitio oficial, pues está garantizada la dosis

Asimismo, las sedes ubicadas en el Instituto Tecnológico de Apizaco y del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala cerraron alrededor de las 20:00 horas del pasado miércoles para vacunar a los trabajadores de la educación que tuvieron problemas para registrarse.

DOCENTES SIGUIERON CON SUS CLASES A DISTANCIA

Luego de ser vacunados, los profesores tlaxcaltecas siguieron con sus clases a distancia. En sus redes sociales expresaron que cumplieron con conectarse en línea para impartir sus materias y enviar las actividades.

De hecho, hubo mentores que compartieron que tuvieron ligeras reacciones tras la aplicación de la vacuna contra Covid-19, como cuerpo cortado, dolor de cabeza y febrícula, pero atendieron a distancia a los estudiantes.

HOY MAESTROS CELEBRAN CONSEJO TÉCNICO

Conforme al calendario escolar este viernes los maestros, directivos, supervisores y jefes de sector celebrarán la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

