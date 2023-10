En la Técnica 36 hablan sobre eclipses para motivar estudios científicos

Aumentar el conocimiento, cultura e interés científico de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 36, fue el objetivo de la Jornada de Ciencia que integró la ponencia “Eclipses solares e interestelares” para explicar el fenómeno natural, las propiedades, mitos y medidas de seguridad, entre otros temas relevantes con la finalidad de motivar los estudios en ciencia.

Este viernes, en la Técnica 36, situada en La Joya, municipio de Tlaxcala, inauguraron las actividades de la Jornada de la Ciencia programada para el 13 y 14 de octubre, una de las actividades principales fue la conferencia sobre eclipses que impartió Joshua Emanuel Lara Sabala, estudiante de la Maestría en Astrofísica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en Puebla.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, el astrofísico compartió que la charla abordó los eclipses del 14 de octubre de este año y de abril de 2024, así como las precauciones, lugares de visualización. Precisó que los eclipses son bonitos y asombrosos, pero también permiten hacer ciencia, mensaje que transmitió a los estudiantes con el objetivo de que se interesen en esta área de estudio.

El ponente explicó que un eclipse solar ocurre cuando el sol es ocultado por el paso de la luna frente a la tierra, un fenómeno especial que podría pensarse que por la órbita de la luna ocurriría cada mes, pero no es así.

Aclaró que generalmente ocurre con luna llena y luna nueva, aunque la observación no puede ser en todo el mundo, para el eclipse de este año -14 de octubre-, mencionó que pasará por una ruta específica que incluye México, la totalidad anular podrá apreciarse en Campeche, mientras que en Tlaxcala será parcial.

En cuanto a los mitos que prevalecen, pidió no tener miedo a los eclipses, que son fenómenos bonitos y no causan afectaciones a bebés de mujeres embarazadas, tampoco provocan cambios astrológicos y no predicen catástrofes, solo son mitos y supersticiones que prevalecen, de ahí que la recomendación es disfrutarlo con precaución y protección para los ojos, pues será un momento histórico.

El ocho de abril de 2024 habrá otro eclipse y será total, no anular, pero será visualizado en Sinaloa y Durango, en Tlaxcala será parcial.

Otro tema que abordó fue que los eclipses no son exclusivos de la tierra, ocurren en otras partes del sistema solar y son fenómenos sencillos que ocurren cuando la luna pasa frente al sol y el proceso se repite en otros planetas.

Agregó que un eclipse puede ser utilizado como un método para detectar planetas en otras estrellas y son detectados cuando pasan frente a la estrella que están observando, hasta el momento han detectado más de cinco mil exoplanetas.