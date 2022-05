En la UATx, buscan garantizar derechos juveniles

Con el arranque de tres foros juveniles a nivel estatal, la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, Leticia Martínez Cerón, resaltó que reformarán la ley a favor de este sector de la población con el objetivo de garantizar el derechos de las juventudes.

Local Egresan de la Universidad Autónoma de Tlaxcala maestros en educación

El inicio de las actividades tuvo lugar en el auditorio “Luis Carbajal Espino” de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), con la intención de debatir los cambios a realizar a la Ley de Personas Jóvenes en Tlaxcala, para hacer un reconocimiento a los derechos humanos de la juventud, con distintas visiones, identidades y formas de interactuar.

Continúa leyendo: ➡️ Consultará ITE 24 municipios por elecciones

Con foros integrarán reforma a la Ley de Juvetud de Tlaxcala, para adaptar marco normativo a necesidades del sector. / Cortesía | Congreso del Estado

Durante este encuentro participó el rector de la UATx, Luis Armando González, concentraciones en las que analizarán 17 temas con la participación de más de 400 jóvenes, así como especialistas en la materia e instituciones estatales.

Local Realizan reunión regional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración

Martínez Cerón recalcó la necesidad de actualizar el marco jurídico al no tener vigencia con las necesidades actuales de la comunidad juvenil, señaló quelos foros tiene como objetivo el de querer escucharlos y que sepan, no se están tomando decisiones desde una perspectiva o de alguna otra visión que no sea la de los jóvenes, porque siempre se habían hecho las leyes.

Más información: ➡️Pretende Alfredo Ponce cobrar el alumbrado público de Atlangatepec

Externó que la universalidad es el lugar ideal para realizar este tipo de concentraciones, al ser el espacio donde los pensamientos y las ideas contribuirán a la creación de lo que será la Ley de las Personas Jóvenes para el Estado de Tlaxcala.

Te puede interesar: ➡️ Ser docente y madre, labor más importante: Nachlliery Pérez

No dejes de leer ⬇️