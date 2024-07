En las últimas dos décadas, Tlaxcala no ha estado exenta de pederastia

Tlaxcala no está exenta de señalamientos de abuso sexual en contra de menores de edad al interior de la Iglesia católica y en las últimas dos décadas dos casos consternaron a la opinión pública.

Los años 2004 y 2010 quedaron marcados por los señalamientos en contra de dos ministros de culto por cometer supuestamente abusos sexuales en contra de menores de edad.

El primer caso fue registrado en agosto de 2004, en el que el sacerdote franciscano Roberto N., adscrito en ese entonces al templo de San Antonio de Padua, en Calpulalpan, fue denunciado penalmente por los padres de un menor de edad por el supuesto abuso sexual.

Mientras que, en 2010, en el municipio de El Carmen Tequexquitla, los señalamientos fueron en contra de Blas Abelardo N. y/o José N.,, quien fue consignado por actos indebidos contra un menor de 10 años de edad.

Tras seguir el procedimiento penal pertinente, ambos párrocos fueron exonerados; sin embargo, el señalamiento social se mantuvo y ello obligó a la Diócesis de Tlaxcala a abordar protocolos para la protección de los menores de edad y los ministros de culto.

EL CASO ROBERTO N.

Roberto N., párroco del templo de San Antonio de Padua, Calpulalpan, en agosto de 2004 fue acusado de violar a un menor que era su ayudante, por lo que los padres del infante denunciaron penalmente los hechos.

No obstante, por estos hechos fue detenido en marzo de 2005, meses después de haber sido liberada la orden de captura, acción ejecutada por entonces policías ministeriales, en inmediaciones del templo de San Gabriel, en Cholula, Puebla.

Tal fue el impacto que causó la detención del sacerdote, que el segundo Obispo de Tlaxcala, Jacinto Guerrero Torres, afirmó que la Diócesis de Tlaxcala no lo defendería, al externar que “la Iglesia católica no tolerará y mucho menos encubrirá posibles casos de pederastas”, de acuerdo con declaraciones mediáticas que vertió en ese entonces, en las que también se pronunció por juicio justo y apegado a la ley.

El caso derivó en una serie de señalamientos, pues José Francisco N., padre del menor de edad, denunció que jerarcas de la grey católica de México lo presionaron para retirar la denuncia penal en contra del sacerdote que fue recluido en el Centro de Reinserción Social de Apizaco, quien afirmó lo intentaron convencer a cambio de dinero y apoyos para su familia.

En Tlaxcala al menos dos caso casos de pederastia se han registrado. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Sumado a ello, planteó que recibió constantes amenazas de muerte, por lo que pidió la intervención del Congreso del Estado, en exigencia de cesar los ataques y que no fuera protegido a quien señalaba como abusador de su hijo.

Después de que el entonces juez segundo de lo penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Carlos Tadeo Galindo Aceves, declaró formalmente preso al sacerdote, el progenitor del menor señaló a la congregación franciscana de México, de los actos de presión en su contra.

Un año después de ser procesado, el mismo Juez que declaró la formal prisión de Roberto N., fue quien también lo absolvió como presunto responsable del delito de violación en agravio de un menor de edad, originario del municipio de Calpulalpan.

En ese tiempo fue revelado que el juez Galindo Aceves tomó en cuenta los resultados de los peritos proctológicos y psicológicos aplicados a la probable víctima, en los que se señaló no hubo evidencias de que el menor de edad hubiese sido violado.

Además, la determinación del Juez se orientó en que no se contó con los elementos que pudieran presumir alteraciones de conducta producto de una agresión sexual. No obstante, de la absolución el caso marcó a una familia en Calpulalpan y a quien fue señalado de cometer el delito.

Al momento de ser acusado del delito, el franciscano contaba con 80 años de edad y padecía de afecciones cardiacas, además de que poco antes de su ingreso al Cereso fue sometido a una cirugía.

OTRO CASO QUE MARCÓ A LA GREY CATÓLICA

Aún se mantenía vigente en la memoria colectiva el caso de Calpulalpan, cuando otro señalamiento de pederastia ocupó nuevamente los titulares de los diarios en Tlaxcala, en esta ocasión el señalamiento surgió en septiembre de 2010, contra el presbítero conocido como “el padre R.”.

El caso se registró en el oriente de Tlaxcala, en el que se señaló a Blas Abelardo N., de supuestamente haber cometido el delito de abuso sexual en agravió de un menor de 10 años de edad.

Ante el señalamiento, este hombre fue consignado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), información que reveló en ese entonces su titular, Pedro Flores Vázquez.

El entonces titular de la PGJE se comprometió a que el asunto sería juzgado y no tendría trato preferente, aunque el caso fue tratado con reserva.

Previó al señalamiento público, unos meses atrás el sacerdote dejó de ejercer el sacerdocio en el municipio de El Carmen Tequexquitla, además los pobladores lo señalaron de tener supuestos antecedentes de las conductas por las que era señalado.

La Diócesis de Tlaxcala confirmó las acusaciones y optó por la suspensión del ministro de culto hasta que no fuera aclarado el caso y, aunque fue absuelto, hasta su muerte no volvió a ejercer.

Seis años después de las acusaciones en su contra y de que se sometiera a un proceso en el que resultó absuelto, el citado sacerdote habló fuerte en contra de la institución a la que perteneció; declaraciones en las que acusó “corrupción, abuso, doble moral y una dolorosa realidad”.

El ministro de culto externó en ese entonces que las acusaciones en su contra fueron promovidas por autoridades municipales y estatales a las que acusó de corrupción, acciones que -sostuvo- fueron en contubernio con el entonces obispo de Tlaxcala, Francisco Moreno Barrón.

Enfatizó que nunca se le comprobó nada, que en el expediente: 7/2011/APIZ-1 fue establecido que no existió cuerpo de delito y dice “al no existir delito, no existe delincuente. La sentencia refirió que “no ha lugar a condenarlo a la reparación del daño, por lo tanto, se absuelve a dicho sentenciado al pago de la reparación del daño”.

CASOS DE PEDERASTIA OBLIGARON A LA IGLESIA A ADOPTAR PROTOCOLOS

Desde el último caso registrado en Tequexquitla, el vocero de la Diócesis de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón, sostuvo que no han registrado casos de denuncia al interior de la institución y desde hace seis años aproximadamente se implementaron protocolos para el cuidado y la defensa de los menores.

Si bien reconoció que los últimos dos casos de amplio alcance mediático de los que se tiene registro los involucrados fueron absueltos, refirió que implementaron una Comisión de la Defensa del Menor, en la que se rigen bajo el documento denominado “Ustedes son la luz del mundo”, emitido desde el Vaticano, por parte del Papa Francisco.

Rojas Bretón señaló que como institución la Iglesia ha tomado muy en serio el tema; por ello, en Tlaxcala los centros de atención siempre se dan en espacios abiertos, cuentan con sistemas de videovigilancia para proteger al menor, lo que ha permitido que en los últimos años no tengan quejas de este tipo.

El también rector del seminario de Tlaxcala externó que estas acciones no sólo han servido de protección para los menores, sino para los propios ministros de culto, debido a que en muchas ocasiones los señalamientos de abuso sexual a menores son utilizados como armas de chantaje y estos son medios de defensa idóneos.

Expuso que estos protocolos se han incorporado poco a poco en las parroquias, con el objetivo de garantizar la defensa del menor.

PEDERASTIA FUE TIPIFICADO COMO DELITO GRAVE EN 2021

En mayo de 2021, en Tlaxcala el delito de pederastia quedó tipificado como grave y se establecieron sanciones de 15 a 20 años de prisión y una multa de 750 a dos mil 250 veces de la Unidad de Medida y Actualización a quienes lo cometan, determinó el Congreso local.

Las modificaciones al Código Penal de Tlaxcala dieron paso a las sanciones y endurecimiento de penas, pues los legisladores calificaron como delincuente a toda persona que se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tenga sobre un menor de 18 años, para obligarlo, inducirlo o convencerlo a que ejecute cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

En términos jurídicos, puntualizaron que el peso de la ley será mayor si el abusador tiene parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica, o actué en contra de quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, para resistirlo.

Legisladores precisaron que si el violador hace uso de violencia física u obliga a la víctima a consumir, o le suministra sin su consentimiento drogas, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia tóxica que imposibilite su defensión de manera total, parcial, momentánea o permanente, las penas aumentarán en una mitad más.

En la enmienda, asentaron que si el agresor es padre, tutor o tiene algún parentesco con la víctima, perderá la patria potestad, tutela, adopción, derecho de alimentos y prerrogativas que pudiera tener respecto de los bienes de él o la agredida, en términos de la legislación civil.

Sin embargo, si el delito fue cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión, por un término igual a la pena impuesta.

Los casos fueron registrados en municipios de Calpulalpan y El Carmen Tequexquitla.

2 ministros de culto fueron señalados en los años 2004 y 2010 por cometer supuestamente abusos sexuales en contra de menores de edad.