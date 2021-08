En línea, consulta de calidad del aire; en unos días estará lista la página web

Para que los tlaxcaltecas conozcan “de primera mano” la calidad de aire con la que amanece cada zona de la entidad, la Coordinación General de Ecología (CGE) a través de su centro estatal de monitoreo, pondrá en marcha la página web de consulta ciudadana que brinda información en tiempo real.

Local Árboles derribados en la Malinche son destinados a morir: Carlos Luna

Emilio Sánchez Ruiz, jefe de oficina de la Calidad del Aire en Tlaxcala, aseveró que aún no está publicada en la red, pero la dirección web con la que podrán acceder en próximos días es www.calidaddelaire.cge-tlaxcala.gob.mx.

Sánchez Ruiz aseveró que aún no está publicada en la red / Jesús Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

Dijo que ahí la población podrá consultar los niveles de contaminación detallados con indicadores recolectados desde diversas estaciones, ubicadas en puntos estratégicos de la entidad, con colores específicos en gráficas, donde el verde es bueno, amarillo aceptable y rojo mala calidad.

Local Continúan horarios para ir a la Malinche

Estamos afinando algunos detalles, problemitas de comunicación que tengo con los monitores, algunas leyendas que todavía no me libera el proveedor y ajustes que he pedido se vayan haciendo, pero en unos días estará lista y operando,aseguró.

El funcionario precisó que mostrará los resultados de Partículas Suspendidas y gases criterio, pero regularmente la ciudadanía se confunde con el tema, por lo que la norma indica que deben mostrar una guía de colores, para que los indicadores sean mejor interpretados.

Entérate: ➡️ Sin afectaciones a la calidad del aire en Tlaxcala

TLAXCALA GOZA DE BUENA CALIDAD DEL AIRE

Por otro lado, aseveró que Tlaxcala goza de buena calidad del aire, pues a lo largo de la administración tomaron muestras atmosféricas en las principales zonas urbanas, cuyos resultados fueron satisfactorios, al registrar bajos niveles de contaminación.

Local Continúan horarios para ir a la Malinche

Explicó que los números obtenidos fueron a través de las estaciones de monitoreo para la calidad de aire, que miden partículas suspendidas totales (PST) y partículas menores o iguales a 10 micras (PM10).

Mencionó que de acuerdo al parámetro que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-025 de la Secretaría de Salud, los máximos permisibles que marca para PST son de 210 microgramos sobre metro cúbico, y el rango del muestreo obtenido fue de 66.3 a 114.7.

En tanto que para PM10, dijo que el límite es de 120 microgramos por metro cúbico, pero los datos que han recogido han sido de 18.8 y 31.1, cifras que demuestran que la entidad se ubica muy por debajo de los parámetros estándar.

Lee también: ➡️ Buena calidad del aire durante 2020 en Tlaxcala: CGE

Recordó que la red de monitoreo está conformada por seis estaciones de monitoreo fijas, ubicadas estratégicamente en los municipios de:

Apizaco,

Ixtacuixtla,

Calpulalpan,

Huamantla

Tlaxcala.

Las estaciones de monitoreo miden la concentración de partículas suspendidas en un radio de cuatro kilómetros a la redonda.

No dejes de leer: ➡️ #Data | Los mejores y peores países para vivir

Sin impacto declaratoria pan de fiesta como Patrimonio Cultural



La organización Artesanos del Pan de Fiesta en Totolac integra a 300 productores... https://t.co/NSSZfpQmWd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 15, 2021

Continúa leyendo:

Local Recuperación de bosques, en 8 años; por gusano descortezador

Local Expertos de la UATx monitorean hábitat de luciérnagas