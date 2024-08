En noviembre podrían ser las elecciones extraordinarias, expresó presidente del ITE tras sostener reunión con diputados

De acuerdo con lo proyectado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), el proceso electoral extraordinario podría desarrollarse en noviembre, pues la historia inmediata del proceso anterior así lo proyecta, indicó el presidente del Instituto, Emmanuel Ávila González, al concluir su reunión con diputados locales para tratar asuntos relacionados con este tema.

De igual forma, explicó que durante la charla con los legisladores expuso el tema de las elecciones extraordinarias de Huamantla, Xiloxoxtla y Tecopilco, pero aún están a la espera de que el Congreso del Estado sea notificado formalmente y también sobre las elecciones que están impugnadas sobre una resolución definitiva de las autoridades jurisdiccionales y poder fijar ya una fecha en concreto.

Lo que se realizó es una proyección de tiempos y de las actividades que nosotros estaríamos realizando dentro del proceso electoral extraordinario. Estamos haciendo una proyección aproximadamente de dos meses para poder realizar el proceso electoral extraordinario. Entonces ahorita en lo que hemos coincidido es que probablemente podamos realizar la jornada electoral en el mes de noviembre, señaló.

Subrayó que en este momento el panorama es realizar esas elecciones extraordinarias y de esa manera lo atenderán, pues ya existe una resolución firme por parte de la autoridad jurisdiccional, aunque esté impugnada, pero ya realizaron la proyección de sus necesidades sobre esas tres elecciones extraordinarias.

De igual forma, sostuvo que hasta el momento continúa la postura del Instituto de no solicitar mayores recursos para organizar estos procesos, pues hasta el momento su proyección es positiva, aunque -puntualizó- que no es algo que haya definido el Consejo General, pero al hacer las proyecciones no sería necesario solicitar recursos para la operatividad del Instituto.

Reconoció que en todo caso la elección que generaría más impacto en algún movimiento presupuestal sería la de Huamantla, pues los demás municipios son donde hay pocas casillas, entonces la única que podría aumentar el recurso sería esa.

Sostuvo que no harían una nueva convocatoria para conformar los consejos municipales, pues el propio ITE absorbería esa parte y asumiría también las funciones del consejo municipal, pero sería decisión totalmente del Consejo General del ITE una vez que tengan firmeza de las resoluciones.

Al momento las resoluciones del Tribunal Electoral de Tlaxcala están impugnadas en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de ahí que las determinaciones podrían modificarse.