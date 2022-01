En primer día del año, reanudan festejos a virgen de Ocotlán

Este 2022, la fiesta “grande” a la virgen de Ocotlán, en el municipio de Tlaxcala, fue reanudada con una eucaristía presidida por el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, así como por la asistencia de personas y la instalación de comerciantes.

El uno de enero del año pasado esta conmemoración fue inusual pues no hubo feria y la Basílica permaneció cerrada debido a la pandemia de Covid-19, de ahí que los feligreses que asistieron solo pudieron persignarse a través de las rejas de las puertas del templo católico. Además, la explanada de la zona permaneció desolada y poco transitada.

Pese a que el riesgo de contagio prevalece y que la entidad cuenta con casos de la nueva variante Ómicron, la celebración religiosa por la solemnidad a la Virgen registró amplia asistencia de fieles, quienes acudieron a agradecerle por un año más de vida, por la salud y otras bondades, pero también para bendecir las 12 veladoras que serán encendidas durante el año.

En la misa, también fue realizado el cambio de mayordomía de la Virgen, donde asistieron los nuevos y anteriores integrantes.

A las afueras del templo se instalaron diversos puestos de alimentos, postres y algunos juegos para el disfrute de las familias.

ENCOMIENDA AÑO

Diversos comerciantes pudieron reinstalarse para la fiesta “grande” de la virgen de Ocotlán /Fabiola Vázquez

En la ceremonia por la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, desde la basílica de Ocotlán, el obispo Julio César Salcedo Aquino precisó que los feligreses acudieron a Ocotlán, a la casita de Nuestra Señora Madre, para encomendarle todo el año nuevo, pues el Señor les permitió iniciarlo y asistieron con espíritu de confianza y agradecimiento a Dios.

“Hemos podido iniciar este 2022 e imploramos la bendición de Dios sobre nosotros, nuestras familias, comunidades, proyectos y todo lo que tenemos entre manos para que podamos ser la bendición de muchas personas”, dijo.

En su homilía, destacó las bondades de la virgen María en la vida de las personas para entender, comprender y responder ante las situaciones difíciles y adversas que experimentan y no encontramos salida, pues ella ayuda a desatar esos “nudos” difíciles de la historia, específicamente en este tiempo difícil y adverso de la pandemia.

Explicó que “la Virgen es el gran don que dio Jesús como madre nuestra, nos enseña a caminar por la fe ante las incertidumbres que tenemos, María nos ayuda a comprender el significado de la palabra de Dios para traducirlo en vida y en acción”.

Agregó que en la emergencia sanitaria la virgen María ayuda a entender y comprender los momentos difíciles que han vivido las familias, como el inmenso dolor, enfermedad, fallecimientos y carencias económicas, entre otras, para encontrar las respuestas a las adversidades.

Por lo tanto, dijo que este uno de enero los fieles se encomiendan a Nuestra Señora de Ocotlán para que ayude a saber cómo interpretar las situaciones y acontecimientos difíciles de la vida para saber qué camino tomar.

“Que María nos ayude a saber responder antes de esta emergencia sanitaria, ya tenía tiempo que no nos veíamos aquí en la Basílica, que no podíamos celebrar la eucaristía en torno a María, hoy hemos podido realizarlo, es un don y un regalo fortalecedor porque ella nos mira y nos coloca en el hueco de sus manos enlazadas a Jesús, nos dice que no estamos solos y que camina con nosotros”, resaltó.

Finalmente, pidió no ser duros de corazón ante situaciones difíciles y ser sensibles con el prójimo, de ahí que pidió dar gracias y pedir con fe y esperanza diversas bondades a la Virgen.





María nos ayuda a comprender el significado de la palabra de Dios para traducirlo en vida y en acción

MAYORDOMÍA

En la misa también fue realizado el cambio de mayordomía de la Virgen de Ocotlán, donde asistieron los nuevos y anteriores integrantes.









