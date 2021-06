En proceso electoral mientras unos votaron, otros cuidaron la salud

La elección de este seis de junio pasará a la historia porque fue atípica pues, a diferencia de otros procesos, funcionarios de casilla y representantes de partidos políticos, acudieron con cubrebocas, uso de gel alcoholado y desinfectante. Pero no solo eso, la gente mostró su lado humano al estar pendiente, en términos de salud, que no hubiera más contagios por Covid-19 porque mucha gente todavía no está vacunada contra este mal.

En el clima frío, lluvioso y hasta cálido, Arturo González, oriundo de la Virgen, comunidad de Panotla y de talla baja, nunca dudó en prestar sus servicios al aplicar gel a los electores en la casilla básica ubicada en Panotla, justo donde emitió su voto Lorena Cuéllar Cisneros, candidata de la coalición “Juntos haremos historia a la gubernatura de Tlaxcala”. “Me siento útil, soy voluntario y queremos que todo salga bien, que nadie se contagie del Coronavirus pues hace mucho frío”, expresó .

Y fue el día en que no hubo contacto de manos con los funcionarios, la credencial para sufragar siempre estuvo en resguardo del elector. Otros voluntarios aplicaron desinfectante a las cuatros urnas de esa casilla y marcadores, cada vez que pasaba una persona, eso sí, la sana distancia nunca se guardó.

Y como dijeron las autoridades del sector salud, después de la pandemia del nuevo coronavirus, todo se regresó a la nueva normalidad en estas condiciones.

En los 60 municipios de Tlaxcala, una constante fue la apertura de casillas hasta una hora después, gente sin votar y exceso de seguridad en Tequexquitla.

Para renovar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, Tequexquitla fue el único “foco rojo” pues, tras el asesinato de un funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE), elementos de la Guardia Nacional (GN), tomaron las calles desde el viernes para garantizar las elecciones.

Pobladores del lugar informaron que ante la inseguridad que se vive, algunos candidatos a alcaldes como el de Movimiento Regeneración (Morena), tuvieron que abandonar la jurisdicción desde el sábado, por lo que no ejercieron el derecho al voto.

Al respecto, Gerardo Epinoza, presidente de la casilla número 103, instalada en la presidencia de comunidad del barrio de Guadalupe, reveló que inicialmente se iba a suspender la votación. Esto, porque 100 boletas para candidato a Gobernador presentaban deterioro, es decir, estaban rotas de la parte inferior.

En barrio de Guadalupe, municipio de Tequexquitla, a punto estuvo de suspenderse la elección. | Tomás Baños

Tras una reunión de dos horas, funcionarios de la casilla contigua y representantes de partidos, decidieron llevar a cabo el proceso.

Luego, en Zitlaltepec e Ixtenco hubo presencia de la GN y Ejército Mexicano, toda vez que aumentó la inseguridad en los últimos días. En estas jurisdicciones, el electorado empezó a votar después de las 09:30 horas.

En Huamantla, autoridades locales, candidatos a alcaldes, diputados locales y federales, votaron antes de las 11:00 horas porque el día era de pronostico de lluvia.

Al respecto, Alejandro Aguilar López, candidato de la coalición “Juntos hacemos historia”, a diputado federal por el Distrito I, llamó a la tranquilidad y señaló que “seremos respetuosos del resultado final, vamos muy bien”.

En San Juan Quetzalcoapan, municipio de Tzompantepec, la gente salió a votar en forma copiosa. En Huamantla, Xaloztoc, Tlaxco y Apizaco, los adultos acudieron a misa y, después, ejercieron su derecho constitucional, de ahí que fue copiosa la votación hasta las 15:00 horas.

En estas demarcaciones, personal del INE retiró con la fuerza pública a encuestadores de la empresa Mercaei. “Está prohibida su permanencia aquí, si es que no se retiran llamaremos a la policía”, advirtió una funcionaria del INE, adscrita a la casilla número 527 en la primaria Miguel Alemán de Ahuashuatepec, municipio de Tzompantepec. “Aquí estamos desde ayer, nos dieron alojamiento, nos van a pagar mil pesos, pero no nos dejan levantar las encuestas de salida”, denunció la encuestadora Luz del Carmen Méndez.

“CADENEROS” IRRUMPEN EN TOTOLAC

Con la finalidad de evitar que el electorado cumpliera su cometido de votar, la llamada banda los “cadeneros”, se apostó en la casilla básica de Ocotelulco y San Miguel Tlamahuco. Ahí, acusaron que uno de los candidatos pretendía llevar más electores de los que ahí viven. Ahí, representantes de casilla e institutos políticos, decidieron cerrar el auditorio y permitir el acceso solo a electores que en esa comunidad viven.

IMPIDEN VOTAR A ABANDERADO DEL TUCÁN

En Calpulalpan, cuatro candidatos a presidentes de comunidad no pudieron sufragar porque no aparecían sus nombres a la lista nominal, lo mismo pasó, en Tlaxco, pues los nombres de Eduardo Carmona Rodríguez y María Félix Ramírez López, candidatos a presidentes de comunidad de El Rosario y La Lagunilla, no aparecieron.

Fue el caso de José Antonio Hernández Sánchez, candidato del Partido Verde Ecologista de México a presidente de comunidad de la Lagunilla, municipio de Calpulalpan.

EL APUNTE

En los 60 municipios de Tlaxcala, una constante fue la apertura de casillas hasta una hora después, gente sin votar y exceso de seguridad en Tequexquitla.









“Estoy solicitando se suspenda la elección, pues no me dejaron votar para presidente de comunidad”, dijo el hombre.







