En reunión con alcaldes, buscan evitar linchamientos con protocolo

“Deben redoblar los esfuerzos, dar continuidad a las estrategias, además de que los ayuntamientos tengan los policías necesarios, equipados, capacitados y que estén certificados para su actuar adecuado en las puestas a disposición, mientras que el salario debe mejorarse a un promedio de 11 mil pesos mensuales”, señaló la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a los 55 alcaldes presentes en la Mesa de Trabajo, Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia Estado-Municipios.

Desde el Salón Joaquín Cisneros, ubicado en la capital, la mandataria estatal recalcó que para que en Tlaxcala la incidencia delictiva se mantenga a la baja, es necesario que cada autoridad asuma su responsabilidad que le toca, cada alcalde de la seguridad en su municipio, el gobierno tiene la obligación de estar cerca y respaldar.

Durante la Mesa de Trabajo, Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia Estado-Municipios, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, presentó a las autoridades municipales, estatales y federales el Protocolo de Actuación en caso de linchamientos, Cierres carreteros por Manifestaciones y el Nuevo Modelo de Justicia Cívica.

De acuerdo con la información presentada, el protocolo en caso de linchamientos tiene la misión de establecer las acciones que deberán realizar de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y las autoridades que les corresponda la prevención y atención de casos de linchamiento, a fin de proteger la vida, la integridad de las personas y la preservación de sus derechos humanos.

Es con la finalidad de que tengamos una plena coordinación, comunicación que nos permita atender de manera inmediata, cuando se presentan este tipo de actos, dijo el responsable de la Segob, quien agregó que los principios que rigen el protocolo son la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos.

En cuanto a los cierres carreteros, de acuerdo con el Código Penal, quienes buscan interferir o alterar cualquiera de las vías es considerado un delito que el Código Penal Federal califica como un ataque directo. Las penas por estas conductas pueden ir desde 15 días hasta 30 años de prisión dependiendo de la gravedad.

De hecho, el Artículo 137, precisa que se impondrán de dos a 15 años de prisión y multa de 140 y cuatro a mil ochenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años, al que dañe, destruya o entorpezca a servicios públicos, elementos fundamentales, recursos esenciales y vías de comunicación.

Sergio González planteó que es importante la participación de la ciudadanía, por medio de los Consejos de Seguridad que hay en cada municipio, situación que ayudará a que los comités ciudadanos estén avalados y evitar actuaciones fuera de la ley.

Luego, aseveró que si los policías municipales no están certificados se propicia a que los informes policiales y puestas a disposición no tengan la certeza jurídica para que la procuración de justicia pueda actuar, originando que los tlaxcaltecas tengan la percepción de que no se está poniendo a disposición de las autoridades competentes a los que cometen algún delito.

En este sentido, el responsable de la política interna del estado, enfatizó que los separos municipales de los municipios deben cumplir con el protocolo de derechos humanos, ante los recientes acontecimientos ocurridos en Apizaco, Calpulalpan y Xaltocan, donde los detenidos perdieron la vida.

Finalmente, en el uso de la voz, Santiago Segui Amortegui, director general de Coordinaciones con Entidades Federativas Zona 2, ofreció el respaldo del gobierno de al República para que en Tlaxcala avancen con la certificación de policías municipales, ya que existan cuerpos de seguridad confiables.

Refrenda compromiso para combate incidencia delictiva

La jefa del Ejecutivo defendió que desde su llegada a Palacio de Gobierno, trabaja para dar resultados en seguridad pública, muestra de ello son dos meses donde el estado registró la menor incidencia delictiva a nivel nacional, diciembre de 2021 y mayo de ese 2022, lo que abona a generar mayor confianza de los turistas, de empresarios para instalarse en el estado, y crecimiento económico.

La idea es estar en el primer lugar nacional con menor incidencia delictiva, no quiere decir que nos va a limitar para seguir trabajando todos los días, afortunadamente que Tlaxcala siga como hasta ahora. Es complicado porque nosotros estamos rodeados por Puebla, Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, muy complejos en seguridad, nosotros sigamos hasta este momento conteniendo la seguridad para que no lleguemos a otros niveles, que lamentablemente tienen otras entidades, por eso tenemos que trabajar mucho y de la mano, refirió.

En cuanto al tema de género, confirmó que pondrán en marcha un Programa de Violencia, que iniciará con dos municipios, incluso, lanzaron una convocatoria para reclutar mujeres policías, adquirir patrullas que se distinguirán por el color rosa, de tal manera que tengan una estructura fuerte y sólida para geolocalizar los casos de agresiones contra la población femenina, especialmente quienes tienen medidas cautelares.

La gobernadora adelantó que emitirá un decreto para regular la venta y consumo de alcohol hasta las dos de la mañana, además de pedir del apoyo de las autoridades municipales para involucrarse más en el tema de las adicciones, la venta de bebidas embriagantes y de sanciones a quienes incumplan.

Lorena Cuéllar informó que su gobierno firmará un convenio con los notarios del estado, con la finalidad de ayudar en la elaboración de testamentos y en cartas para donadores de órganos, el apoyo para los interesados será con el 50 % del subsidio, al tiempo que pidió a las autoridades estar pendientes de posibles casos de extorsión hacia la población. “Trabajo en unidad, es lo que más necesita la gente”, enfatizó.

En su discurso, recordó que la administración estatal puso la primera piedra del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), con una inversión de 300 millones de pesos, más 100 millones de pesos para equipamiento fuera de las instalaciones como cámaras, esto para fortalecer la seguridad en el estado.

Asimismo, dijo que las actividades culturales y de esparcimiento que realizarán desde la Secretaría de Cultura ayudará a la unidad de las familias en los municipios, además de atender los casos de suicidio, puesta en marcha del Programa Verano Saludable y de electrificación.

55 alcaldes participaron en la Mesa de Trabajo, Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia Estado-Municipios.