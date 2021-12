En Santa Cruz Tlaxcala, edificarán inmueble de Seguridad Pública

Después de más de 30 años de contar con una comandancia de unos 20 metros cuadrados, donde el recibidor es literalmente una laja de cemento, el municipio de Santa Cruz Tlaxcala tendrá un nuevo inmueble para la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, anunció el alcalde David Martínez del Razo.

Para la obra, dijo el munícipe, invertirán tres millones de pesos en la primera etapa y comenzará a finales de enero o principios de febrero de 2022 en un predio de mil metros cuadrados en el Barrio de Tepetlacingo que dejó la anterior administración.

En la actualidad, la comandancia es obsoleta, incluso Derechos Humanos nos dijo que los separos no están aptos para tener a la gente detenida ahí, no tiene ventilación, no cuenta con baño, no han sido remodelados en muchos años; además las oficinas del juez municipal y ministerio público operan hacinadas, destacó Martínez del Razo.

Además, el presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala informó que la Dirección de Seguridad Pública contará, en estos primeros 100 días de su administración, con cuatro nuevas unidades y cuatro motocicletas, para fortalecer las labores preventivas en la comuna.

Reconoció que un área con foco rojo en materia de seguridad, es Villas de San Miguel, donde los delincuentes utilizan motocicletas para perpetrar hechos delictivos y escapan por los andadores, mientras las unidades tienen que rodear para intentar capturarlos.

Ahora, la comunidad de ese y otros sectores tendrán mejor vigilancia con las motocicletas de Seguridad Pública, que permitirá abarcar tramos estrechos para hacer labores persuasivas o, en su caso, de persecución,explicó el alcalde de extracción morenista.

Informó que actualmente cuentan con 40 uniformados, 10 de ellos certificados y los demás en proceso de certificación, pues comentó que avanzamos en un municipio que se transforma día con día.

Al considerar que el Desarrollo Integral de la Familia es parte de los ejes centrales de su administración, David Martínez del Razo subrayó que el sistema municipal DIF también requiere un lugar idóneo para brindar atención a la población vulnerable.

Tenemos Casa del Abuelo, contamos con las instalaciones de una Unidad Básica de Rehabilitación que nos dejó la administración pasada, quisiéramos que la hubieran dejado equipada, pero nos corresponderá a nosotros dejarla equipada y así caminamos a la transformación de nuestro municipio, señaló el presidente municipal.

Crean módulo de atención

Para atender a las personas de la tercera edad, con alguna discapacidad física y mujeres embarazadas, Martínez del Razo ordenó la creación de un módulo de atención en el primer nivel de la presidencia municipal.

Contamos con un inmueble que nos debemos de adaptar, pero que no es apto para algunas personas por las escaleras, así que, por ejemplo, cuando nuestros abuelitos de Santa Cruz Tlaxcala se acerquen a realizar un trámite, no tendrán que subir, ya que la persona que esté a cargo realizará el trámite, mientras ellos esperan sentados en la recepción, matizó el alcalde.

Además, adelantó que la tesorería municipal se mudará donde antes era la sede del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA), en el primer nivel de la presidencia municipal, a un costado de la entrada principal.

De esta manera, el ITEA estará en la Casa del Abuelo, donde también impartirá clases a los adultos mayores del municipio. Asimismo, la actual administración proyecta a mediados del próximo mes la Casa de Cultura y Artes en el inmueble donde antes operaba el Centro de Artes Xochitiotzi, que cuenta con nuevas instalaciones.

Atención ciudadana

Con el programa de Atención Ciudadana, David Martínez del Razo informó que el objetivo es conocer de cerca la demanda de la población, para que juntos, sociedad y gobierno, trabajen en la solución.

Finalmente, el programa también visita las diferentes comunidades de Santa Cruz Tlaxcala, donde además se informa a la población de los diferentes programas que opera el municipio.

2 millones de pesos es la inversión que realiza el ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala en obra pública.

30 años o más tiene de antigüedad la Dirección de Seguridad Pública del municipio.

1,000 metros cuadrados es la extensión del predio para edificar la comandancia.

