En secundaria de Ixtacuixtla, condicionan entrega de libros a pago de cuotas

La Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Ignacio Ramírez, ubicada en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, en Ixtacuixtla, condiciona la entrega de libros de texto gratuitos si no es pagada la cuota de 400 pesos para el mantenimiento.

Así lo denunció Antonia R,. madre de dos menores de la institución, quien señaló que el problema se suscitó debido a que en las inscripciones del pasado ciclo escolar no todos los padres de familia cubrieron la cuota y no se les presionó para hacerlo, entonces ese recurso quedó pendiente, por lo que la molestia surgió al decirles que ella les pagaría, siempre y cuando los que no lo hicieron el año pasado se comprometieran a cubrirlo.

“El curso pasado no todos los padres de familia cubrieron la cuota, solo algunos, yo les dije que no me opongo a pagar, pero que antes lo hagan todos los que quedaron pendientes y ya lo hago yo, entonces me dijeron que simplemente no me dan los libros y que le hiciera como quisiera”, acusó.

Agregó que el presidente de la Asociación, Jorge Rodríguez Hernández, le dijo que acudiera a levantar su denuncia, pero que de todos modos los libros no se los entregaría, de ahí que el director de la institución intercedió para que le otorgaran los libros y fue así que accedieron.

Sin embargo, denunció que después de que ella pasó por esto, ya fueron más de cinco los tutores que debieron regresar sin los ejemplares, ya que les están condicionando su entrega al pago del dinero.

Por todo lo anterior, la madre de familia exigió la intervención de las autoridades correspondientes, pues esta acción está lejos de ser justificada, además de que verifiquen el por qué la Asociación está entregando los paquetes, cuando los responsables son los directivos de la escuela.





Los directivos cedieron los ejemplares a los padres de familia para repartirlos

